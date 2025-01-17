В Тольятти нашли водителя маршрутки, проехавшего на красный свет

В Тольятти полицейские разыскали водителя маршрутки, грубо нарушившего ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в интернете появилась запись видеорегистратора очевидца, на которой маршрутный автобус выезжает на встречную полосу, а затем пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Когда правоохранители нашли водителя, он сначала сказал, что таким образом пытался уйти от столкновения. Однако, посмотрев запись, мужчина признал свои нарушения. В отношении него составили материалы по административным статьям.