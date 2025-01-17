На базе АО "Транснефть - Приволга" состоялось совещание главных энергетиков организаций системы ПАО "Транснефть". В нем приняли участие порядка 130 руководителей структурных подразделений "Транснефти" и дочерних обществ.
Комплексное мероприятие, включающее в себя элементы управленческих практик, открытый разговор и интерактивную обратную связь, обмен мнениями и обучение, прошло под руководством главного энергетика ПАО "Транснефть" Алексея Виноградова.
Первый и второй дни были организованы в формате круглых столов, на которых речь шла о результатах исполнения решений предыдущих совещаний, результатах оптимизации маршрутов осмотров и обходов, программ энергосбережения и повышения эффективности эксплуатации технологического оборудования. Также рассматривались результаты внедрения "Умной НПС" на пилотных объектах.
В третий день совещания участники посетили станцию смешения нефти площадки "Самара". Они осмотрели вновь построенную котельную мощностью 12 МВт и блочно — тепловые пункты производства АО "Транснефть - Дружба". В ходе диалога обсуждались процессы оптимизации осмотров энергетического оборудования, этапного проведения испытаний средств индивидуальной защиты для работы в электроустановках.
Совещание главных энергетиков проходило под эгидой Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ (СРТ-ОПТИМУМ), соответственно в рамках совещания рассматривались новые практики и улучшения, в том числе разработанные ООО "Транснефтьэнерго" при расследовании отказов оборудования.
Главная цель ежегодных мероприятий с участием такого состава специалистов — обеспечение непрерывного улучшения производственных и организационных процессов, в том числе бизнес-процессов, повышение энергоэффективности технологического оборудования и энергосбережения.
Принятые по результатам совещания решения направлены на дальнейшее развитие системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, повышение качества планирования программ, надежности и эффективности работы подразделений ПАО "Транснефть".
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)