На базе АО "Транснефть - Приволга" состоялось совещание главных энергетиков организаций системы ПАО "Транснефть". В нем приняли участие порядка 130 руководителей структурных подразделений "Транснефти" и дочерних обществ.

Комплексное мероприятие, включающее в себя элементы управленческих практик, открытый разговор и интерактивную обратную связь, обмен мнениями и обучение, прошло под руководством главного энергетика ПАО "Транснефть" Алексея Виноградова.

Первый и второй дни были организованы в формате круглых столов, на которых речь шла о результатах исполнения решений предыдущих совещаний, результатах оптимизации маршрутов осмотров и обходов, программ энергосбережения и повышения эффективности эксплуатации технологического оборудования. Также рассматривались результаты внедрения "Умной НПС" на пилотных объектах.

В третий день совещания участники посетили станцию смешения нефти площадки "Самара". Они осмотрели вновь построенную котельную мощностью 12 МВт и блочно — тепловые пункты производства АО "Транснефть - Дружба". В ходе диалога обсуждались процессы оптимизации осмотров энергетического оборудования, этапного проведения испытаний средств индивидуальной защиты для работы в электроустановках.

Совещание главных энергетиков проходило под эгидой Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ (СРТ-ОПТИМУМ), соответственно в рамках совещания рассматривались новые практики и улучшения, в том числе разработанные ООО "Транснефтьэнерго" при расследовании отказов оборудования.

Главная цель ежегодных мероприятий с участием такого состава специалистов — обеспечение непрерывного улучшения производственных и организационных процессов, в том числе бизнес-процессов, повышение энергоэффективности технологического оборудования и энергосбережения.

Принятые по результатам совещания решения направлены на дальнейшее развитие системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, повышение качества планирования программ, надежности и эффективности работы подразделений ПАО "Транснефть".