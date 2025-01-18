В "Акроне" назначен новый старший администратор

Новым старшим администратором "Акрона" стал Владимир Копаев.
Последние четыре года специалист работал в "Факеле". В 2020 по 2023 гг. в Воронеже он выполнял обязанности администратора первой команды, а затем трудился на позиции начальника команды.
До этого должность старшего администратора в нашем клубе занимал Сергей Парамонов, сотрудничество с которым было прекращено несколькими днями ранее.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!