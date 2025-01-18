В "Акроне" назначен новый старший администратор

Новым старшим администратором "Акрона" стал Владимир Копаев.

Последние четыре года специалист работал в "Факеле". В 2020 по 2023 гг. в Воронеже он выполнял обязанности администратора первой команды, а затем трудился на позиции начальника команды.

До этого должность старшего администратора в нашем клубе занимал Сергей Парамонов, сотрудничество с которым было прекращено несколькими днями ранее.