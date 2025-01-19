Казаки приняли участие в праздничном богослужении в день Крещения

Казаки принимают участие в праздничном богослужении в день Крещения Господня. В этом году казаки занимались обеспечением безопасности граждан на объектах проведения Крещенских богослужений, а также ребята сводного казачьего кадетского хора стали частью Божественной литургии в Троице-Сергиевском храме.
"Сегодня православный праздник — Крещение Господне. Собралась небольшая часть хора, которая служит у нас в этом храме. Сводный самарский хор это и казачьи кадетские классы, и казачий кадетский корпус, и приходы храмов, всего Самарский казачий кадетский хор "Голос поколений" насчитывает 700 человек, а в этом храме все началось. Кадеты присутствуют каждую литургию, каждый праздник мы собираемся и молимся, это большая радость", — отметил художественный руководитель сводного Самарского казачьего кадетского хора "Голос поколений" есаул Максим Горельченко.
В завершении Богослужения верующих окропили святой водой, а в ночь на 19 января православные, включая казаков, участвовали в Крещенских купаниях.
Заместитель Войскового атамана по боевой подготовке, командир казачьего добровольческого отряда БАРС-15 "Ермак" есаул Светлолобов Артем Николаевич подчеркнул: "Молитва должна постоянно соблюдаться, она укрепляет дух, дает веру. Пост и обряды закаляют здоровье, не обязательно в эту ночь нырять в прорубь, достаточно мыться освященной водой. Наш Господь Иисус Христос был крещен, и мы стараемся соответствовать ему и своим примером вдохновлять наших казаков, соблюдать пост и чтить праздники".
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.