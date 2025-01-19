Казаки приняли участие в праздничном богослужении в день Крещения

Казаки принимают участие в праздничном богослужении в день Крещения Господня. В этом году казаки занимались обеспечением безопасности граждан на объектах проведения Крещенских богослужений, а также ребята сводного казачьего кадетского хора стали частью Божественной литургии в Троице-Сергиевском храме.

"Сегодня православный праздник — Крещение Господне. Собралась небольшая часть хора, которая служит у нас в этом храме. Сводный самарский хор это и казачьи кадетские классы, и казачий кадетский корпус, и приходы храмов, всего Самарский казачий кадетский хор "Голос поколений" насчитывает 700 человек, а в этом храме все началось. Кадеты присутствуют каждую литургию, каждый праздник мы собираемся и молимся, это большая радость", — отметил художественный руководитель сводного Самарского казачьего кадетского хора "Голос поколений" есаул Максим Горельченко.

В завершении Богослужения верующих окропили святой водой, а в ночь на 19 января православные, включая казаков, участвовали в Крещенских купаниях.

Заместитель Войскового атамана по боевой подготовке, командир казачьего добровольческого отряда БАРС-15 "Ермак" есаул Светлолобов Артем Николаевич подчеркнул: "Молитва должна постоянно соблюдаться, она укрепляет дух, дает веру. Пост и обряды закаляют здоровье, не обязательно в эту ночь нырять в прорубь, достаточно мыться освященной водой. Наш Господь Иисус Христос был крещен, и мы стараемся соответствовать ему и своим примером вдохновлять наших казаков, соблюдать пост и чтить праздники".