Со льда в районе Загородного парка эвакуировали парня

В понедельник утром, 20 января, в 8:10 в Самаре произошло ЧП: молодой человек застрял на льду в районе Загородного парка. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

О том, что на льду, на удалении 20 метров от береговой линии, лежит человек, сообщил очевидец. На помощь спасатели поисково-спасательного подразделения "Поляна Фрунзе" прислали аэроглиссер "Патруль" и провели работы по транспортировке молодого человека со льда.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. С симптомами сильного переохлаждения он был госпитализирован.