Со льда в районе Загородного парка эвакуировали парня

В понедельник утром, 20 января, в 8:10 в Самаре произошло ЧП: молодой человек застрял на льду в районе Загородного парка. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.
О том, что на льду, на удалении 20 метров от береговой линии, лежит человек, сообщил очевидец. На помощь спасатели поисково-спасательного подразделения "Поляна Фрунзе" прислали аэроглиссер "Патруль" и провели работы по транспортировке молодого человека со льда.
Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. С симптомами сильного переохлаждения он был госпитализирован.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???