16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в 2024 году более 42 тыс. единиц продукции АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году выполнило диагностику около 6,7 тыс. км трубопроводов АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение систем контроля нефти на производственных объектах в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах Генератор добрых дел: представляем проект о социальной миссии "Транснефть - ТСД"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в 2024 году более 42 тыс. единиц продукции

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за 2024 год. ЦБПО производит специализированную продукцию машиностроения — детали и высокотехнологичное оборудование, применяемое для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Всего за минувший год выпущено 42276 единиц специализированной продукции, проведен ремонт и техническое обслуживание порядка 400 единиц оборудования.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Номенклатура выпускаемой продукции включает 294 позиции, в том числе машины для безогневой резки труб "Волжанка" пяти модификаций, боновые заграждения, приспособления для установки и извлечения герметизирующих пробок вантуза, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", ледорезные установки и др. Вся продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции и услуг ЦБПО в минувшем году стали 17 организаций системы "Транснефть".

Предприятие внедряет новейшие технологии для производства оборудования, которое востребовано в организациях системы "Транснефть", на постоянной основе расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения и энергоэффективности. Так, в минувшем году завод начал выпуск устройств дистанционного сверления (УДС) с применением в составе изделия взрывозащищенной электрической дрели производства ООО "ТОМЗЭЛ". Кроме того, на ЦБПО проведены разработка и постановка на серийное производство приспособления для выпуска газовоздушной смеси, позволяющее безопасно производить работы по заполнению нефтепровода после завершения ремонтных работ. Успешно проведены стендовые и приемочные испытания данного изделия на действующих объектах трех дочерних обществ компании. Опытный образец в настоящее время проходит опытно-промышленную эксплуатацию в Самарском районном нефтепроводном управлении АО "Транснефть - Приволга".

Основные производственные фонды предприятия ежегодно обновляются, производится замена устаревших станков. В 2024 году для увеличения производительности труда, автоматизации производства и повышения качества выпускаемой продукции закуплен станок гидроабразивной резки с числовым программным обеспечением и пресс гидравлический (для пакетирования), что позволило упростить транспортировку и хранение металлических отходов.

Персонал завода имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Так, в минувшем году четверть работников прошли обучение на курсах повышения квалификации, либо получили вторую профессию, а более половины прошли обучение на курсах целевого назначения и получили необходимые виды аттестаций.

Коллектив предприятия активно участвует в совершенствовании процессов Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ. За три года коллективной работы были достигнуты значительные результаты в создании эталонного участка резинотехнических изделий, в формировании нового формата центра компетенций — "Фабрики процессов", в совершенствовании корпоративной культуры предприятия в рамках проведения тренингов по командообразованию. ЦБПО стабильно принимает участие в проектных офисах всех уровней, собирает и анализирует обратную связь филиалов и обществ, что дает возможность улучшать не только внутренние производственные процессы, но и процессы уровня предприятия и компании в целом.

Коллектив завода сотрудничает с производителями малого и среднего бизнеса Самарской области. Среди достижений коллектива в минувшем году также можно отметить проведение на базе ЦБПО конкурса "Лучший по профессии ПАО "Транснефть" и отсутствие производственного травматизма.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2