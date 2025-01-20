Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за 2024 год. ЦБПО производит специализированную продукцию машиностроения — детали и высокотехнологичное оборудование, применяемое для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Всего за минувший год выпущено 42276 единиц специализированной продукции, проведен ремонт и техническое обслуживание порядка 400 единиц оборудования.

Номенклатура выпускаемой продукции включает 294 позиции, в том числе машины для безогневой резки труб "Волжанка" пяти модификаций, боновые заграждения, приспособления для установки и извлечения герметизирующих пробок вантуза, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", ледорезные установки и др. Вся продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции и услуг ЦБПО в минувшем году стали 17 организаций системы "Транснефть".

Предприятие внедряет новейшие технологии для производства оборудования, которое востребовано в организациях системы "Транснефть", на постоянной основе расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения и энергоэффективности. Так, в минувшем году завод начал выпуск устройств дистанционного сверления (УДС) с применением в составе изделия взрывозащищенной электрической дрели производства ООО "ТОМЗЭЛ". Кроме того, на ЦБПО проведены разработка и постановка на серийное производство приспособления для выпуска газовоздушной смеси, позволяющее безопасно производить работы по заполнению нефтепровода после завершения ремонтных работ. Успешно проведены стендовые и приемочные испытания данного изделия на действующих объектах трех дочерних обществ компании. Опытный образец в настоящее время проходит опытно-промышленную эксплуатацию в Самарском районном нефтепроводном управлении АО "Транснефть - Приволга".

Основные производственные фонды предприятия ежегодно обновляются, производится замена устаревших станков. В 2024 году для увеличения производительности труда, автоматизации производства и повышения качества выпускаемой продукции закуплен станок гидроабразивной резки с числовым программным обеспечением и пресс гидравлический (для пакетирования), что позволило упростить транспортировку и хранение металлических отходов.

Персонал завода имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Так, в минувшем году четверть работников прошли обучение на курсах повышения квалификации, либо получили вторую профессию, а более половины прошли обучение на курсах целевого назначения и получили необходимые виды аттестаций.

Коллектив предприятия активно участвует в совершенствовании процессов Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ. За три года коллективной работы были достигнуты значительные результаты в создании эталонного участка резинотехнических изделий, в формировании нового формата центра компетенций — "Фабрики процессов", в совершенствовании корпоративной культуры предприятия в рамках проведения тренингов по командообразованию. ЦБПО стабильно принимает участие в проектных офисах всех уровней, собирает и анализирует обратную связь филиалов и обществ, что дает возможность улучшать не только внутренние производственные процессы, но и процессы уровня предприятия и компании в целом.

Коллектив завода сотрудничает с производителями малого и среднего бизнеса Самарской области. Среди достижений коллектива в минувшем году также можно отметить проведение на базе ЦБПО конкурса "Лучший по профессии ПАО "Транснефть" и отсутствие производственного травматизма.