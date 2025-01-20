Следователи начали проверку из-за пожара в самарском троллейбусе

В Самаре начали доследственную проверку из-за пожара в троллейбусе. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, в 6:33 20 января в районе Московского шоссе, 185а в движении загорелся троллейбус № 12. В троллейбусе было 25 человек, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.
Теперь следователи проверят исполнение регламентов по оказанию услуг по перевозке людей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !