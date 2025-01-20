Следователи начали проверку из-за пожара в самарском троллейбусе

В Самаре начали доследственную проверку из-за пожара в троллейбусе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в 6:33 20 января в районе Московского шоссе, 185а в движении загорелся троллейбус № 12. В троллейбусе было 25 человек, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.

Теперь следователи проверят исполнение регламентов по оказанию услуг по перевозке людей.