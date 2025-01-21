Рядом со стадионом "Самара Арена" в ДТП разбилась 16-летняя девушка

Во вторник, 21 января, в 0:15 в Самаре произошла автокатастрофа, в которой погибла молодая девушка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло недалеко от стадиона "Самара Арена".

В пути 21-летнего водителя ВАЗ 2106, который ехал со стороны ул. Арена-2018 в направлении ул. 2-я Стадионная, занесло, после чего он врезался в Kia Stinger под управлением 22-летнего водителя.

На месте происшествия скончалась 16-летняя девушка — пассажир отечественного автомобиля, Ее 21-летняя подруга доставлена в больницу.