Рядом со стадионом "Самара Арена" в ДТП разбилась 16-летняя девушка

Во вторник, 21 января, в 0:15 в Самаре произошла автокатастрофа, в которой погибла молодая девушка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло недалеко от стадиона "Самара Арена".
В пути 21-летнего водителя ВАЗ 2106, который ехал со стороны ул. Арена-2018 в направлении ул. 2-я Стадионная, занесло, после чего он врезался в Kia Stinger под управлением 22-летнего водителя.
На месте происшествия скончалась 16-летняя девушка — пассажир отечественного автомобиля, Ее 21-летняя подруга доставлена в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!