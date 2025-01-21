Самарские ветераны СВО готовят масштабную военно-историческую реконструкцию к 80-летию Великой Победы

В Самарской области началась подготовка к ключевым датам Года защитника Отечества, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Перед 23 февраля в Кинельском районе состоится масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в ней примут ветераны специальной военной операции, а также добровольцы, которых тренируют бойцы. Их знания и опыт, добытые в реальных боях, бесценны для тех, кто отправляется на передовую.

Репетиции проходят на территории историко-патриотического музея "Гвардейцы" в Кинельском районе. Это место стало одной из баз, где ветераны боевых действий, прошедшие не одну горячую точку, в том числе СВО, тренируют добровольцев. Многие из них впоследствии заключают контракт с Минобороны, чтобы вступить в армию Победы и отправиться на защиту Родины.

Сегодня здесь готовятся к военно-патриотическому фестивалю, кульминацией которого станет воссоздание одного из сражений. Сегодняшние герои - во многом продолжатели традиций Поколения Победителей в деле борьбы с агрессией и нацизмом, деле сохранения исторической правды.

"Будет реконструкция боя непосредственно между нашими бойцами и противником. Пока полностью мы не будем раскрывать всех подробностей, чтобы сохранить интригу", - рассказывает участник региональной программы "Школа героев" Максим Меделяев.

Напомним, программа "Школа героев" инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и служит продолжением президентской - "Время героев". Ее участники в ходе обучения получают новые навыки и компетенции для того, чтобы реализовать свой управленческий потенциал в сфере государственной и муниципальной службы, а также госкорпораций. Сегодня по решению главы региона участники "Школы героев" стали кураторами руководителей профильных ведомств, глав муниципалитетов.

Многие ветераны СВО также активно участвуют в патриотических, спортивных мероприятиях. Для них это возможность быть причастными к общественной жизни и оставаться в центре важных событий.

"Огромную поддержку в наших патриотических начинаниях нам оказывает губернатор нашей области Вячеслав Андреевич Федорищев. А президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил этот год Годом защитника Отечества. И мы полностью эти задачи выполняем и уже в ближайшее время начнем проводить в учебных заведениях уроки Мужества", - отметил Максим Меделяев.

"Это нужно, считаю, во-первых, не только молодежи, но и самим ребятам, которые возвращаются с СВО. Таким образом, мы нужны друг другу. Мы общаемся в школах. Детям это очень интересно. Они убирают телефоны и начинают активно задавать вопросы, общаться. А самим защитникам, которые возвращаются, это необходимо, чтобы понять, что они здесь тоже нужны, тоже значимы", - подчеркивает ветеран СВО, президент Союза ветеранов боевых действий и военно-патриотических сил "Боевое Братство -Джамбо" Леонид Федосеев.

Сегодня в Самарской области для участников СВО и их семей действуют различные льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

С 1 января до 1 февраля 2025 года единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 млн рублей (включая выплаты от Минобороны РФ). Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 7 млн рублей.

Заключить контракт на службу по контракту можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале "Госуслуги". Подробности на contract63.ru или по телефону 8-800-2019-117.