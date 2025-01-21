606 тыс. жителей Самарской области получили пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году

За 2024 г. 606 тыс. работающих граждан в Самарской области получили 1,2 млн руб. пособий по временной нетрудоспособности. На данные цели Отделение СФР по Самарской области перечислило 17,4 млрд рублей.
Первые три дня больничного оплачиваются работодателем из собственных средств, а все последующие — Отделением СФР по Самарской области. Если гражданин осуществляет уход за больным членом семьи, больничный оплачивается региональным Отделением Социального фонда с первого дня.
Размер пособия рассчитывается на основании среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа гражданина. Если стаж составляет менее пяти лет, гражданину начисляется 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%. Если же стаж насчитывает восемь и более лет, то пособие будет оплачено в размере 100% от среднего заработка.
Следует учесть, что для родителей, которые ухаживают за больными детьми младше восьми лет, пособие выплачивается в размере 100% от среднего заработка и не зависит от стажа и порядка лечения.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все календарные дни больничного, в том числе за выходные или праздничные дни.
Назначение и выплата пособия осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления работодателем или застрахованным лицом сведений и документов в Отделение СФР по Самарской области.
Путь больничного листа можно отследить от момента открытия до выплаты пособия в личном кабинете на портале Госуслуг.
По возникшим вопросам можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг, с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.