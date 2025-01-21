В Самаре хотят пустить под снос гаражный кооператив

Департамент градостроительства Самары добивается сноса гаражей на ул. Солнечной. Они расположены в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной.

Ведомство подало иск в арбитражный суд Самарской области против Гаражно-строительного кооператива (ГСК) №724 и индивидуального предпринимателя Владимира Федотова. Чиновники просят суд признать самовольной постройкой одноэтажное здание, состоящее из пяти боксов, с пристроенной двухэтажной входной группой, и обязать ответчиков снести объект за свой счет.

По ходатайству департамента суд принял обеспечительные меры. Росреестру запретили совершать какие-либо регистрационные действия в отношении земельных участков, на которых установлен спорный объект. Рассмотрение самого иска стартует в середине февраля.