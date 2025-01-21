В Самаре хотят пустить под снос гаражный кооператив

Департамент градостроительства Самары добивается сноса гаражей на ул. Солнечной. Они расположены в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной.
Ведомство подало иск в арбитражный суд Самарской области против Гаражно-строительного кооператива (ГСК) №724 и индивидуального предпринимателя Владимира Федотова. Чиновники просят суд признать самовольной постройкой одноэтажное здание, состоящее из пяти боксов, с пристроенной двухэтажной входной группой, и обязать ответчиков снести объект за свой счет.
По ходатайству департамента суд принял обеспечительные меры. Росреестру запретили совершать какие-либо регистрационные действия в отношении земельных участков, на которых установлен спорный объект. Рассмотрение самого иска стартует в середине февраля.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.