Ветеран СВО с ограниченными возможностями здоровья готовится принять участие в "Лыжне России"

В Самарской области действует комплекс мер по социализации и адаптации к мирной жизни тех, кто вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Сильнейшей мотивацией для ветеранов СВО становятся занятия физкультурой и спортом.
Адвокат из Сызрани Дмитрий Нянькин принял решение вступить в ряды добровольцев и отправиться на защиту родины практически в самом начале спецоперации. Дома оставались супруга и дети, но он понимал: сегодня его время, время настоящих мужчин, которые готовы бороться за интересы своей страны.
В течение двух лет Дмитрий участвовал в СВО в составе Самарского батальона, куда вошли неравнодушные жители губернии, которые выразили желание вступить в ряды российской армии для выполнения задач, поставленных президентом страны.
"Мы шли действительно по велению сердца. В нашем дивизионе собрались истинные патриоты, многие уже состоявшиеся люди. Потом, когда неожиданно получили выплаты, конечно, тоже было приятно. Но все равно главным оставалось желание защищать страну", — рассказывает герой.
Летом прошлого года во время одного из боевых заданий Дмитрий получил тяжелое ранение, в результате которого потерял ногу. Прошел лечение в Москве в военном госпитале им. Н. Н. Бурденко, затем вернулся домой.
За проявленные доблесть и мужество в условиях специальной военной операции герой удостоен медалей "За отвагу", "За боевые заслуги".
Сегодня он возвращается к мирной жизни, помогает младшему ребенку с уроками. Старшего сына героизм отца вдохновил отправиться учиться в военное училище в Санкт-Петербурге.
Сам Дмитрий тоже учится — жить и радоваться каждой минуте, проведенной с близкими. Именно их поддержка и неимоверная сила воли помогают не сдаваться, двигаться вперед, пусть с помощью протеза. И даже готовиться к лыжной гонке.
"Для меня оказалось совершенно несложным передвигаться на машине. Поэтому мне не составляет труда добраться, например, до лыжной базы. Вообще я кандидат в мастера спорта, бегал марафоны. Потом, когда старший рос, его на лыжи ставил, — рассказывает Дмитрий. — Жизнь сохранена для чего? Не для того, чтобы тебя сидели и жалели, а для того, чтобы ты еще что-то сделал. А чтобы что-то сделать, нельзя быть слабым, надо быть сильным, работать, идти вперед".
Сегодня спортсмен впервые встал на лыжи в протезе и планирует упорно заниматься, чтобы выйти на старт Всероссийских соревнований "Лыжня России", которые пройдут 9 февраля.
"Традиционно в "Лыжне России" участие принимает вся спортивная общественность нашего города. Мы приглашаем поучаствовать и ветеранов СВО, и всех желающих 9 февраля в соревнованиях, который состоятся в урочище Монастырской горы", — отмечает руководитель управления физкультуры и спорта администрации Сызрани Андрей Елистархов.
В Самарской области для ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями здоровья созданы и продолжают создаваться все условия, которые помогают им возвращаться и находить себя в мирной жизни.
Функционируют физкультурные и спортивные группы для ветеранов СВО по следж-хоккею, плаванию, адаптивному футболу. В них занимаются несколько десятков человек. Ведется набор в группу по баскетболу на колясках.
Также для ветеранов работают адаптивные группы при областной федерации спортивного метания ножа, в Тольятти — по кроссфиту и воздушно-силовой атлетике при кроссфит-клубе.
На счету ветеранов — первые спортивные победы: успехи в соревнованиях всероссийского уровня по волейболу сидя, адаптивному футболу, следж-хоккею. Набор желающих играть в следж-хоккей продолжается: команды работают при профессиональных клубах "Лада" (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара).
При необходимости ветеранам помогают с переобучением и трудоустройством. Сегодня в Самарской области функционирует 16 клубов "Работа для СВОих".
В продолжение президентской программы "Время героев" действует региональная — "Школа героев", которая создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Ее участники сегодня являются кураторами руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов, некоторые возглавили муниципальные районы.
Всего для участников СВО и членов их семей в регионе действует более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн руб. для бойцов и их жен.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.