Автобусные маршруты №№ 142 и 402 из Южного города до "Авроры" стартуют 23 января

С 23 января в Самарской области по многочисленным обращениям жителей Южного города стартуют перевозки пассажиров по двум новым пригородным маршрутам: №142 "ЮГ 1 - автостанция "Аврора" и №402 "ЮГ 2 - автостанция "Аврора".

Время работы маршрутов:

- № 142 - с 5:25 (из Южного города) до 22:05 (из Самары),

- № 402 - с 5:40 (из Южного города) до 21:55 (из Самары). Интервал движения транспорта на обоих направлениях - 10 минут.

Перевозки будут осуществляться автобусами средней вместимости.

Стоимость проезда составит 52 рубля при безналичном расчете и 60 рублей при наличном расчете. Автобусы оснащены валидаторами, что позволит пассажирам воспользоваться существующими льготами.