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Экономика и бизнес

Алексей Ушамирский покинул состав владельцев нескольких компаний

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Структура бизнеса известного самарского бизнесмена Алексея Ушамирского изменилась. Он перестал быть учредителем нескольких компаний. Речь идет о ГК "ВИД", ООО "БВ-САФАРИ" и ООО "КПУН "ВИД-ВЛАДЕЛЕЦ-2".

Фото: Владимир Котмишев

Изменения произошли в течение 2024 года. ГК "ВИД" была реорганизована за счет объединения с ООО "ВИД Недвижимость", которое ликвидировали. Учредителем группы теперь служит давний партнер бизнесмена Дмитрий Барабанщиков. Ему же Алексей Ушамирский передал "БВ-САФАРИ". Владельцем "КПУН "ВИД-ВЛАДЕЛЕЦ-2" стал Николай Чернышев. Он также является давним партнером бизнесмена.

Алексей Ушамирский прокомментировал Волга Ньюс произошедшие изменения:

"Это естественный процесс в развитии любого бизнеса. Наступил момент, когда необходимо пересмотреть приоритеты и сосредоточиться на тех направлениях, которые требуют моего непосредственного участия и внимания. Все компании, о которых идет речь, создавались в то время, когда мы активно развивали ресторанную тему в Самаре - трактиры "Жили-Были", сети "Сладкая жизнь" и "BEERлога". На пике своего развития в городе действовало около 30 заведений. Для управления всем комплексом недвижимости было создано несколько компаний. Это направление бизнеса постепенно трансформировалось, и сейчас моего личного участия в деятельности этих предприятий не требуется".

Также бизнесмен заявил, что сейчас занимается новыми проектами, но не уточнил, какими именно.

На данный момент Алексей Ушамирский является учредителем шести организаций, в том числе "Средневолжской логистической компании" (владеет агропарком "Самара", гостиницей "Три вяза" и др.) и "Объединенная транспортная карта" (единый оператор транспортных карт в Самаре).

Также в 2024 г. бизнесмен стал учредителем ООО "Транслогистика", которое сейчас владеет Самарским комбикормовым заводом. Доля Ушамирского 99%, по 0,5% - у Алексея Неустроева и Александра Ситкина. Кстати, в 2022 г. "СЛК" выкупила у Газбанка долги комбикормового завода, Алексея Неустроева и еще нескольких компаний.

Самарский комбикормовый завод находится в районе Хлебной площади и стрелки рек Волги и Самары. В его состав входит старейший элеватор в Поволжье, который является памятником архитектуры федерального значения. Предприятие поставляет продукцию как по России, так и в другие государства.

Алексей Ушамирский активно участвовал в политической жизни Самарской области. В 2004 г. он стал членом "Единой России" и получил пост министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, который занимал до 2006 года. С 2007 по 2016 год был депутатом губернской думы. В ноябре 2024 г. стало известно, что бизнесмен покинет политсовет регионального отделения "Единой России".

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