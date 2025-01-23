В Жигулевске закладчик попался, когда рыл снег, чтобы спрятать наркотики

В Жигулевске полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили и изъяли запрещенные вещества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В январе в полицию Жигулевска обратились сотрудники Росгвардии, которые задержали ранее судимого местного жителя. Мужчина, находясь возле жилого дома на улице Чапаева, вызвал подозрение полицейских своим поведением: раскапывал снег, попытался скрыться от правоохранителей.
На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы. Во время досмотра у 36-летнего задержанного обнаружили и изъяли из верхней одежды 12 свертков с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. В ходе осмотра оборудованных задержанным тайников, полицейские нашли и конфисковали еще 10 свертков с подобным веществом.
Экспертиза показала, что в свертках находится наркотическое вещество синтетического происхождения в крупном размере. В настоящее время по изъятому из тайников эксперты продолжают проводить химическую экспертизу.
"Допрошенный в качестве подозреваемого в приготовлении к преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 228.1 УК РФ, безработный, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот запрещенных веществ задержанный пояснил, что наркотики приобрел через Интернет с целью дальнейшей продажи наркозависимым, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был оперативно задержан", — отмечается в сообщении.
Подозреваемого заключили под стражу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?