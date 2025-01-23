В Жигулевске закладчик попался, когда рыл снег, чтобы спрятать наркотики

В Жигулевске полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили и изъяли запрещенные вещества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В январе в полицию Жигулевска обратились сотрудники Росгвардии, которые задержали ранее судимого местного жителя. Мужчина, находясь возле жилого дома на улице Чапаева, вызвал подозрение полицейских своим поведением: раскапывал снег, попытался скрыться от правоохранителей.

На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы. Во время досмотра у 36-летнего задержанного обнаружили и изъяли из верхней одежды 12 свертков с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. В ходе осмотра оборудованных задержанным тайников, полицейские нашли и конфисковали еще 10 свертков с подобным веществом.

Экспертиза показала, что в свертках находится наркотическое вещество синтетического происхождения в крупном размере. В настоящее время по изъятому из тайников эксперты продолжают проводить химическую экспертизу.

"Допрошенный в качестве подозреваемого в приготовлении к преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 228.1 УК РФ, безработный, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот запрещенных веществ задержанный пояснил, что наркотики приобрел через Интернет с целью дальнейшей продажи наркозависимым, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был оперативно задержан", — отмечается в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу.