В Самаре наградили победителей и призеров Единого регионального конкурса

В пятницу, 24 января, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева его заместитель Дмитрий Яковлев вручил награды победителям и призерам единого регионального конкурса Самарской области.

Дипломами губернатора Самарской области были отмечены 18 человек в шести номинациях.

Единый региональный конкурс Самарской области проводится ежегодно с 2020 г. для повышения престижа государственной гражданской и муниципальной службы, а также совершенствования системы мотивации служащих. Это централизованная площадка для выявления лучших государственных гражданских и муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений, лучших практик, применяемых в органах власти Самарской области. За прошедшие четыре года в конкурсе приняли участие 484 человека.

В 2024 г. конкурс был объявлен по шести номинациям: "Лучший гражданский служащий Самарской области", "Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области", "Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области", "Лучший наставник на муниципальной службе Самарской области", "Лучшие практики и инициативы в системе государственного управления", "Лучшие практики и инициативы в системе муниципального управления".

Конкурсная комиссия определила одного победителя и двух призеров в каждой номинации.

"Работа с людьми - ответственная миссия, я очень рад, что есть такие люди, как вы, в нашей большой сплоченной команде, и сегодня мы вручаем вам заслуженные награды, - обратился Дмитрий Яковлев к участникам торжественной церемонии. - Каждый день вы посвящаете себя ответственной работе на благо родного края, помогаете делать жизнь в регионе комфортнее, решать насущные вопросы граждан, реализовывать проекты в образовании, культуре, спорте и других сферах. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и умение слышать людей. Желаю вам здоровья, добра, новых достижений и успешных проектов на благо Самарской области!"

Глава региона Вячеслав Федорищев как одну из важных задач областного правительства обозначал повышение престижа профессии государственного служащего. "Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета, кадровых резервов сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы", - подчеркнул он в докладе об основных итогах социально-экономического развития Самарской области за 2024 г. на внеочередном 49 заседании Самарской губернской думы.

Как отметил Дмитрий Яковлев, Единый региональный конкурс Самарской области - один из форматов работы в рамках этой задачи, и важно, чтобы он был актуальным, современным, интересным, чтобы с каждым годом все больше служащих участвовало в нем.

Ирина Курапова, главный специалист отдела контроля муниципальных закупок администрации Тольятти, по итогам конкурса признана лучшим муниципальным служащим. Ее стаж на муниципальной службе - 15 лет. "Я люблю свою деятельность, т это основной мотивирующий фактор. Постоянные изменения законодательства - это одновременно и сложно, и интересно в работе. Сейчас в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" мы внедряем новую цифровую платформу закупочной деятельности, работа достаточно трудоемкая, но надеюсь, что мы справимся. У нас очень хороший коллектив, люди, с которыми я работаю уже более 15 лет, профессионалы своего дела,, и мне, безусловно, есть чему учиться", - поделилась она.

Ирина Лошкарева - сотрудник управления информационных ресурсов и технологий администрации Самары. По ее словам, ее деятельность связана с обучением муниципальных служащих работе с информационными системами, для этого нужно не только хорошо знать предмет, но и обладать терпением, вниманием. Ее стаж муниципальной службы - 13 лет. Ирина участвовала в конкурсе с собственным проектом, связанным с обучением студентов проектной деятельности, стала призером в номинации "Лучший наставник на муниципальной службе Самарской области".