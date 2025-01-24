Развитие региональной IT-отрасли: состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Виктором Злобичем

Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства - министром цифрового развития и связи Самарской области Виктором Злобичем. На ней стороны обсудили вопросы развития цифровизации в регионе.

В Самарской области министерство цифрового развития и связи было создано по решению губернатора в январе 2025 года. В число важнейших задач ведомства входят создание ситуационного центра и развитие региональной IT-отрасли.

"Правительство России и многие федеральные ведомства в работе опираются на систему больших данных. Мы в Самарской области к этому процессу только приступаем, планы сформированы", - подчеркнул глава региона.

Внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики - приоритетное направление в работе Минцифры Самарской области. Его развитие будет способствовать повышению качества жизни населения, что, в свою очередь, соответствует национальным целям и задачам.

По словам Виктора Злобича, регион традиционно занимает лидирующие позиции во многих IT-рейтингах. Существуют достаточно позитивные расчетные показатели с точки зрения цифровой зрелости региона в целом. Однако, по мнению зампреда правительства Самарской области, в настоящее время в региональной IT-сфере имеются проблемные вопросы. Одно из решений - выстраивание эффективной системы управления отраслью с точки зрения государственной составляющей.

"Соответственно, для успешного старта и качественного выполнения задач отправной точкой вижу запуск такого проекта, как централизация IT-функций в органах исполнительной власти, - поделился Виктор Злобич. - В него войдут такие направления работ, как стандартизация и гармонизация технических и иных нормативных требований, разработка стандартов по приемке результатов работы, централизация закупок, унификация применяемого специального программного обеспечения".

Еще одним качественным и последовательным шагом, по мнению министра цифрового развития и связи, служит оптимизация штатной численности с возможностью перераспределения фонда оплаты труда в сторону увеличения профильных IT-специалистов, осуществляющих свою трудовую деятельность в региональных подведомственных учреждениях. "Качественным результатом этих процессов должна стать возможность обеспечения выполнения не только базовых, но и более сложных задач в региональной IT-отрасли", - пояснил Виктор Злобич.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: в Самарском области сильное профессиональное IT-сообщество.

В настоящее время в регионе 335 организаций являются аккредитованными IT-компаниями, а 241 - работает в сфере телекоммуникаций. Продуктовые решения охватывают сферы электронного документооборота, оптимизации логистики, охраны труда, промышленной безопасности, геоинформационных систем, моделирования, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Успехи, в том числе на международном уровне, есть и в IT-медицине. Технологические - представлены в ведущих промышленных холдингах, медиапространстве, спортивном сегменте и других отраслях.

"Велико количество компаний, которые представляют лучшие конкурентоспособные продукты и на федеральном уровне, и на международной арене. Необходимо в работе опираться на наших специалистов, чтобы мы точно знали, что принимаемые нами решения по цифровизации в регионе соответствуют сегодняшнему пониманию ведущих компаний, - акцентировал губернатор. - Мы должны опираться на самарский IT-сектор. Прошу вас так строить свою работу".