Самарская область развивает сотрудничество с Беларусью

В пятницу, 24 января, в областном правительстве состоялось заседание Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева встречу провел вице-губернатор Антон Емельяненко. Приветствуя участников белорусской стороны, он отметил, что экономическое и гуманитарное сотрудничество Самарской области и Республики Беларусь продолжает поступательно развиваться, демонстрируя высокую динамику развития отношений.

"Благодаря слаженной работе мы на протяжении последних лет фиксируем высокий уровень товарооборота, — сказал Антон Емельяненко, открывая заседание. — Мы также понимаем, что существует еще множество резервов для совместного роста и выхода на новый уровень взаимоотношений. Это, прежде всего, промышленная, научная и технологическая кооперация между нашими предприятиями, а также расширение присутствия белорусских партнеров и размещения производственных площадок по сборке белорусской техники", — перечислил он.

Вице-губернатор рассказал, что Беларусь является надежным партнером Самарской области в сфере закупок пассажирского транспорта. За последние годы регион закупил 329 единиц техники производства "Белкоммунмаш" и Минского автомобильного завода" — это автобусы и трамвайные вагоны для обновления парков в городских округах. "По программе ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах регион закупил и установил лифты производства завода "Могилевлифтмаш". Только за последние два года закуплены более 2 тысяч лифтов", — акцентировал Антон Емельяненко.

Налажено партнерство региона и союзного государства в сфере промышленности. По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, успешные примеры взаимодействия показывают АвтоВАЗ, компания "АКОМ им. Н. М. Игнатьева", "Пегас-Агро", "Средневолжский подшипниковый завод", компании химической отрасли.

"Самарские компании не только поставляют, но и закупают комплектующие из Беларуси, что свидетельствует о высоком уровне доверия и интеграции. Это создает условия для дальнейшего расширения сотрудничества и развития новых совместных проектов, что будет способствовать укреплению экономической базы обоих регионов", — подчеркнул Денис Гурков.

Как рассказал Олег Ливанский, и. о. начальника главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Республики Беларусь, союзное государство закупает у Самарской области комплектующие для производства автомобильной техники, силового оборудования. "Мы подтверждаем заинтересованность во взаимных поставках автокомпонентов, расширении сотрудничества с АвтоВАЗом, поставках в регион пассажирской техники", — отметил Олег Ливанский.

Активное взаимодействие сторон налажено и в сфере сельского хозяйства. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, одно из приоритетных направлений сотрудничества — увеличение внешнего товарооборота и экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сегодня основными экспортными позициями выступают самарский шоколад, кондитерские изделия, минеральная вода, а также продукция масложировой отрасли. Важно, что объемы производства этих товаров позволяют региональным предприятиям в сфере АПК наращивать экспорт продовольствия при растущем спросе со стороны Республики Беларусь.

"Сельхозтоваропроизводители активно закупают сельскохозяйственную технику белорусского производства. Важным для нас является взаимодействие в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства. В перспективе мы прорабатываем возможность сотрудничества в сфере племенного животноводства", — рассказал Алексей Попов.

Подводя итоги заседания, председатель белорусской части Совместной рабочей группы и председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан пригласил делегацию Самарской области во главе с губернатором в ближайшее время посетить Республику Беларусь с официальным визитом. "Сегодня мы в каком-то смысле перезапустили процесс наших взаимоотношений. Надеюсь, что подобные встречи приобретут регулярный характер и будут приносить пользу нашим дружным регионам", — поблагодарил участников Илья Икан.