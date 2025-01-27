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Финансы Экономика и бизнес

Полуприцепы марки ВСТ с эксклюзивной скидкой на лизинг в CARCADE

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE начинает сотрудничество с новым производителем полуприцепной техники из Сибири — компанией ООО "ВСТ" и объявляет о запуске специальной акции на лизинг полуприцепов марки ВСТ. Срок действия предложения — до 31 декабря 2025 года.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Благодаря партнёрской коллаборации клиенты CARCADE cмогут приобрести полуприцепы ВСТ с использованием эксклюзивной скидки в размере 200 тыс. рублей. Предложение распространяется на модели 9299В3, 9299Р1 и 9299А3. Корпоративную преференцию можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Специальные условия распространяются только на новые ТС в наличии в Новосибирске, Братске, Хабаровске, возможна доставка по РФ.

ВСТ — это новый, но уже серьёзно заявляющий о себе производитель прицепной техники. Компания имеет за своими плечами многолетний опыт в тяжелом машиностроении и весьма внушительные производственные мощности. Это завод полного цикла, что очень актуально в современных реалиях. Вместе с тем, компания ВСТ, это инновационное производство, качество продукции которой не отстаёт от ведущих мировых аналогов.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yVYdQc

ИНН 3905019765

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