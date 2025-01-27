Полузащитник Артем Соколов арендован ФК "Челябинск"

Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов переходит в футбольный клуб "Челябинск". Футболист арендован клубом до конца сезона 2024/25.
Артем Соколов провел первую часть сезона 2024/2025 в аренде в московском "Торпедо".
Футболист перешел в "Крылья" в феврале 2022 года. За это время он провел в составе команды 19 матчей и отдал одну результативную передачу, сообщает пресс-служба самарского ФК.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.