Полузащитник Артем Соколов арендован ФК "Челябинск"

Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов переходит в футбольный клуб "Челябинск". Футболист арендован клубом до конца сезона 2024/25.

Артем Соколов провел первую часть сезона 2024/2025 в аренде в московском "Торпедо".

Футболист перешел в "Крылья" в феврале 2022 года. За это время он провел в составе команды 19 матчей и отдал одну результативную передачу, сообщает пресс-служба самарского ФК.