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Футбол Спорт

Полузащитник Артем Соколов арендован ФК "Челябинск"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов переходит в футбольный клуб "Челябинск". Футболист арендован клубом до конца сезона 2024/25.

Артем Соколов провел первую часть сезона 2024/2025 в аренде в московском "Торпедо".

Футболист перешел в "Крылья" в феврале 2022 года. За это время он провел в составе команды 19 матчей и отдал одну результативную передачу, сообщает пресс-служба самарского ФК. 

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