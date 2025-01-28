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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарский Росреестр рекомендует собственникам участков проверить сведения об их границах в ЕГРН

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 марта 2025 г. вступает в силу закон, который запрещает оборот земельных участков, если в ЕГРН нет сведений об их местоположении и границах. Для совершения сделки с землей теперь необходимо удостовериться, что сведения об участке содержатся в ЕГРН.

"Узнать о том, содержит ли ЕГРН сведения о местоположении границ вашего земельного участка, можно, воспользовавшись Национальной системой пространственных данных (НСПД). Зайдя по ссылке в систему, необходимо нажать вкладку "Карта НСПД" и внести в поле "поиск объекта недвижимости" кадастровый номер участка. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка появится сообщение "Без координат границ". Также информацию о своем земельном участке можно увидеть в выписке", - комментирует замруководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

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