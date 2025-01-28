Самарский Росреестр рекомендует собственникам участков проверить сведения об их границах в ЕГРН

С 1 марта 2025 г. вступает в силу закон, который запрещает оборот земельных участков, если в ЕГРН нет сведений об их местоположении и границах. Для совершения сделки с землей теперь необходимо удостовериться, что сведения об участке содержатся в ЕГРН.
"Узнать о том, содержит ли ЕГРН сведения о местоположении границ вашего земельного участка, можно, воспользовавшись Национальной системой пространственных данных (НСПД). Зайдя по ссылке в систему, необходимо нажать вкладку "Карта НСПД" и внести в поле "поиск объекта недвижимости" кадастровый номер участка. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка появится сообщение "Без координат границ". Также информацию о своем земельном участке можно увидеть в выписке", - комментирует замруководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...