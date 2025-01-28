"Росгосстрах": заливов в квартирах меньше не стало, при этом стоимость ущерба заметно возросла

Заливы по-прежнему остаются основным риском для квартир в многоэтажных домах: в 2024 году на них пришлось 94% заявлений по страховым случаям — такие выводы сделали эксперты "Росгосстраха", проанализировав обращения клиентов компании с договорами имущественного страхования. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее цифра практически не изменилась.

2% заявлений клиентов были поданы после пожаров; 1,5% — после ущерба, связанного с погодными катаклизмами. По страховым случаям, причиной которых стали противоправные действия третьих лиц и кражи, был подан 1% заявлений.

Общая сумма выплат в 2024 году собственникам квартир превысила 318 млн рублей, что на 20% больше выплат в 2023 году. В целом же объем выплат компании "Росгосстрах" в 2024 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,4 млрд рублей — эта сумма на 18,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, каждый рабочий день страховщик возмещал своим клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество порядка 9,8 млн рублей.

Как и в 2023 году, чаще всего по страховым случаям с квартирами обращались жители Москвы и Подмосковья — в 2024 году от них поступила четверть заявлений. Это больше, чем годом ранее: тогда на столичный регион пришлась пятая часть заявлений в компанию. Как пояснила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, в прошлом году только летом в столичном регионе было зафиксировано несколько природных аномалий, сопровождавшихся сильными порывами ветра с градом и, в частности, ураган "Эдгар", натворивший немало бед.

Следом идут обращения собственников жилья из Республики Татарстан и Вологодской области (по 7,5% в общем объеме заявлений), Ивановской области (около 4%) и Санкт-Петербурга (3,5% обращений); Республика Башкортостан, Владимирская, Свердловская, Кировская и Нижегородская области.

Самая крупная выплата превысила 2 млн рублей — в городе в Уренгое Ямало-Ненецкого АО полностью выгорела квартира. Причина пожара — открытое пламя, от которого вспыхнули находившиеся в помещении горючие материалы. К слову, самая крупная выплата за квартиру в 2023 году была также из-за пожара, и тоже в Ямало-Ненецком АО, в городе Лабытнанги. Страховая выплата собственнику также составила порядка 2 млн рублей.

Средняя выплата за ущерб в квартире в 2024 году составила в "Росгосстрахе" 39,7 тыс. рублей, что почти на 2,5 тыс. рублей больше, чем годом ранее, и в 2,8 раза меньше, чем средняя выплата по страховому случаю в частном доме. Как пояснила Юлия Серова, во-первых, заливы значительно "дешевле" пожаров: после огня нередко от строения ничего не остается, кроме фундамента. Во-вторых, частные дома подвержены большему числу рисков: так, в общем количестве обращений в "Росгосстрах" по страховым случаям доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,3 раза выше, чем владельцев квартир.

Юлия Серова отметила, что все больше страховых случаев по договорам страхования жилья и домашнего имущества урегулируются "Росгосстрахом" дистанционно. Страхователи могут сами провести осмотр недвижимости, сфотографировать повреждения и воспользоваться электронными каналами связи для направления фотографий и документов в страховую компанию. Процедура самоосмотра недоступна только после пожара, когда оценку повреждений проводит эксперт.

"Удаленное урегулирование страховых случаев удобно для собственников имущества, — говорит Юлия Серова. — Преимущество еще и в том, что при предоставлении клиентом полного комплекта документов и результатов самоосмотра по электронным каналам процесс расчета и принятия решения о выплате страхового возмещения занимает 2-4 дня. Притом что правилами страхования на это отводится 20 рабочих дней".