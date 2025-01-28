Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" выполнили более 100 тыс. исследований за 2024 год

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 12 месяцев 2024 года. Всего специалисты выполнили 100 814 испытаний, в том числе 79 420 исследований нефти и 21 394 — нефтепродуктов.

Контроль качества нефти и нефтепродуктов обеспечивается измерением показателей качества поточными приборами, установленными в блоках измерения количества и качества нефти (БИК), а также определением качества нефти в объединенных, точечных или накопительных пробах, отобранных в БИК или из резервуаров. Испытания проводят в испытательных лабораториях нефти и нефтепродуктов с использованием современного высокотехнологичного оборудования по стандартизованным методикам.

В настоящее время на производственных объектах функционируют восемь лабораторий. Одна из них выполняет многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, семь — нефти. При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов. Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.

В течение 2024 года две аккредитованные испытательные лаборатории нефти и одна аккредитованная лаборатория по нефтепродуктам прошли процедуру подтверждения компетентности.

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов предприятия. Отслеживать качество на высоком уровне специалистам позволяют десятки инновационных приборов. В 2024 году парк оборудования ИЛ пополнили 15 единиц лабораторных приборов. В их числе — анализаторы рентгеновские флуоресцентные воднодисперсионные (Спектроскан), измерители плотности, автоматические титраторы, автоматизированный комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив, хроматограф для определения содержания полициклических ароматических углеводородов и аппарат для определения температуры помутнения дизельного топлива. Расширение приборного парка инновационным оборудованием оптимизирует контроль качества транспортируемых нефти и нефтепродуктов, а также повышает достоверность результатов испытаний, выдаваемых испытательными лабораториями.

Персонал лабораторий АО "Транснефть - Приволга" имеет необходимую квалификацию и регулярно её повышает. За 2024 год подготовку и переподготовку по семи профессиональным программам прошли 30 человек. В рамках централизованного обучения специалистов испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть" руководители лабораторий приняли участие в тренинг-семинаре на базе ЧПОУ "Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж" по программе "Компетентность лабораторий ПАО "Транснефть".

На постоянной основе проводятся учебно-тренировочные занятия с целью отработки порядка и правильности действий, практических навыков персонала ИЛ при возникновении нештатных ситуаций.