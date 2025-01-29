100 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла по факту потребления в 2024 году

В 2024 году собственники жилья 100 многоквартирных домов Самарской области сделали свой выбор в пользу оплаты отопления по фактическому потреблению. Сегодня 1094 жилых дома Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани рассчитываются за тепло с "ЭнергосбыТ Плюс" исключительно в отопительный период.

Законодательство РФ предусматривает две схемы оплаты отопления собственниками жилья в многоквартирных домах: по факту потребления и равными долями в течение года с последующей годовой корректировкой. На данный момент Самарская область - один из немногих регионов, где по умолчанию принята вторая схема. При этом горожане сами инициируют переход на оплату тепла по фактическому потреблению. Для этого собственникам жилья достаточно провести общее собрание дома и протокол собрания направить в энергетическую компанию. Изменение порядка оплаты будет вступать в силу со следующего отопительного сезона.

"Взвешивая все "за" и "против", горожане выбирают понятную схему, при которой не нужно рассчитываться за отопление летом. К тому же жильцы домов, перешедших на оплату тепла по факту, создали необходимые условия для реализации энергосберегающих мероприятий и экономии платы за тепло в будущем", - рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

С 1 марта 2025 года в силу вступит постановление правительства РФ №1176 от 29.08.2024 года, по которому сезонная схема оплаты за отопление станет приоритетной.