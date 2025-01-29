16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
100 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла по факту потребления в 2024 году Регоператор "Экология" планирует оставлять таблички на стеклах машин, мешающих вывозу мусора "Народный фронт" заинтересовался проблемами с отоплением в Новосемейкино Самарский филиал "Т Плюс" напоминает о правилах безопасности вблизи энергетических объектов Павел Сниккарс назначен Генеральным директором "Т Плюс"

ЖКХ и благоустройство Общество

100 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла по факту потребления в 2024 году

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2024 году собственники жилья 100 многоквартирных домов Самарской области сделали свой выбор в пользу оплаты отопления по фактическому потреблению. Сегодня 1094 жилых дома Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани рассчитываются за тепло с "ЭнергосбыТ Плюс" исключительно в отопительный период.

Законодательство РФ предусматривает две схемы оплаты отопления собственниками жилья в многоквартирных домах: по факту потребления и равными долями в течение года с последующей годовой корректировкой. На данный момент Самарская область - один из немногих регионов, где по умолчанию принята вторая схема. При этом горожане сами инициируют переход на оплату тепла по фактическому потреблению. Для этого собственникам жилья достаточно провести общее собрание дома и протокол собрания направить в энергетическую компанию. Изменение порядка оплаты будет вступать в силу со следующего отопительного сезона.

"Взвешивая все "за" и "против", горожане выбирают понятную схему, при которой не нужно рассчитываться за отопление летом. К тому же жильцы домов, перешедших на оплату тепла по факту, создали необходимые условия для реализации энергосберегающих мероприятий и экономии платы за тепло в будущем", - рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

С 1 марта 2025 года в силу вступит постановление правительства РФ №1176 от 29.08.2024 года, по которому сезонная схема оплаты за отопление станет приоритетной.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2