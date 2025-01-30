В Самаре почтили память жертв Холокоста

С 2005 года 27 января во всем мире отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В Самаре к этой дате приурочен целый цикл мероприятий - с 15 по 31 января в городе проходит Неделя памяти жертв Холокоста. Центральным событием накануне, 27 числа, стала встреча "Холокост: голос в истории" (12+), которая, по традиции, прошла в Историческом парке "Россия - моя история".

Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, самарская еврейская община проводит ежегодно. В последние годы они традиционно проходят в Историческом парке "Россия - моя история". Однако в 2025 году, когда страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, это событие стало особенно масштабным. Памятный день объединил людей разных возрастов и конфессий. На встрече "Холокост: голос в истории" звучали важные слова о значении сохранения истории и народной памяти, песни и выступления о тяжелой судьбе еврейского народа.

Перед собравшимися выступили главный раввин Самары и области от КЕРРОР (Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России) рава Александр Гольденгерш. Открывая мероприятие, он напомнил собравшимся о мрачных страницах истории, подчеркнув необходимость сохранения памяти о жертвах Холокоста.

Кроме того, к гостям с приветственным словом обратились член Совета по правам человека при президенте РФ Ян Власов, заместитель руководителя управления национальной и конфессиональной политики Роман Кирсанов, замдиректора Дома дружбы народов Петр Сучков, председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной политики и межконфессиональных отношений Общественной палаты Самарской области Любовь Колесникова, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области муфтий Талип хазрат Яруллин, преподаватель Самарской духовной семинарии, протоиерей Вадим Кикин, пастор Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга Ольга Темирбулатова, директор школы №42 ОРТ "Гешер" Юлия Генгут. Каждый из них отметил значимость этого дня для всего человечества.

фото: Маргарита Брегер

Юные самарцы - ученики самарской школы №42 ОРТ "Гешер" - представили гостям встречи вокальные и музыкальные номера, стихи. Гвоздем программы стала пронзительная тематическая инсценировка "Уходят из Варшавы поезда…". Она была посвящена работе учителей в концлагерях. Официальную часть мероприятия завершила песня "Бухенвальдский набат" в хоровом исполнении.

Кроме того, приглашенные также приняли участие в мастер-классе "Ладошка дружбы" и посетили бесплатные экскурсии "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда" и "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", которые проводили школьники.

Александр Гольденгерш рассказал Волга Ньюс об итогах мероприятия и поделился мнением о важности таких событий.

"Мы отмечаем эту скорбную дату ежегодно. Она не простая для нас - и с точки зрения личной памяти, и с точки зрения того, что на нас лежит колоссальная ответственность перед подрастающим поколением: они не должны забывать, должны хранить эту память. Наша задача - передать ее, не просто горевать самим, а иметь возможность транслировать".

Раввин подчеркнул, что еврейская община является крупной структурой, куда входят и образовательная школа, и подростковый проект, подразумевающий работу с молодежью, и проект, касающийся поддержки пожилых людей, и Клуб ветеранов, а также многие другие организации.

"При подготовке к подобным событиям мы всегда задействуем все свои ресурсы. А в этом году, который является юбилейным, мы с помощью и поддержкой правительства, представителей администрации и многих неравнодушных горожан провели мероприятие в Историческом парке "Россия - моя история", организовали встречу, выставку, концерт, мастер-классы. На встрече присутствовало много серьезных гостей, включая религиозные общины, и все приняли живое участие. Но главное - порадовало большое количество детей, молодежи, подростков, для которых, повторю, подобные мероприятия обладают особым смыслом. Именно подрастающее поколение должно будет сохранить впоследствии память, в том числе, о скорбных событиях, которые нельзя забывать", - заключил Александр Гольденгерш.