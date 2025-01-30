Константин Яшин: "Наша задача — развитие беспилотной отрасли"

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" стал первым региональным в России. Он официально открылся в Тольятти, на площадке особой экономической зоны. Подробности в интервью рассказал руководитель НПЦ Константин Яшин.

— Константин Игоревич, расскажите историю создания НПЦ БАС "Самара". Что представляет собой центр на данный момент?

— Наш центр был создан в рамках национального проекта по беспилотным авиационным системам, который стартовал в начале 2024 года. НПЦ — это общедоступная инфраструктура для инноваторов. Она предоставляет возможность тестировать и развивать перспективные идеи стартапам, которые имеют интересные разработки и предложения, но ограничены в средствах для их реализации. С минимальными затратами резиденты получают доступ к производственным линиям, инфраструктуре для летных испытаний, учебному центру и испытательным стендам для структурных элементов БАС.

В рамках нацпроекта перед участниками отрасли поставлена амбициозная цель – производить более 30 тысяч гражданских БАС ежегодно к 2030 году. Создание научно-производственных центров направлено на выполнение этого плана.

Статус НПЦ также получили площадки в Томской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Рязани, Великом Новгороде и на Сахалине.

— Над какими проектами сейчас работают резиденты НПЦ?

— Сейчас наши резиденты занимаются производством готовых образцов беспилотных летательных аппаратов, одно из ключевых направлений — сельское хозяйство. Эта сфера имеет наиболее понятное коммерческое применение на сегодняшний день. Рынок огромен, и дроны позволяют более точно вносить биопестициды, обрабатывать высокие культуры, работать в поле сразу после дождя. Все это помогает аграриям экономить средства.

Второе направление работы — дроны-доставщики. В будущем беспилотные аппараты смогут доставлять товары напрямую из сортировочных центров за городом в пункты выдачи "у дома", что существенно сократит время и стоимость доставки.

Кроме того, наши резиденты работают над технологиями, которые должны сделать применение БАС более универсальным. Площадка востребована и у команд, которые занимаются разработкой новых типов движителей и энергетических установок.

Наша задача — развитие всей беспилотной отрасли. Центр открыт для всех единомышленников. Главный критерий — резиденты должны понимать вызовы отрасли так, как их понимаем мы, и иметь перспективные разработки, которые направлены на решение этих вызовов.

— Производство каких компонентов БАС уже запущено в центре, и каких планируется?

— В центре работают линии по производству карбоновых труб, комплектующих для двигателей, сборка двигателей, ЧПУ станки, термопластавтоматы, ротоформовка, монтаж SMD-плат. Помимо этого, резидентам доступны авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс и лабораторно-исследовательский центр.

Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотной авиации в НПЦ "Самара" Во вторник, 28 января, президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самарскую область посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", расположенный на территории компании "Транспорт будущего".

Текущие линии направлены на выполнение простых и понятных задач — нам необходимо обеспечить реализацию потенциала дронов с винтами. Мы это видим как промежуточный этап развития отрасли, поскольку климатические условия страны и ее размеры не позволяют полноценно использовать винтовые модели при любой погоде и реализации доставки на длинные расстояния. Чтобы бизнес-модель применения БАС была жизнеспособной, мы должны искать другие типы движителя и искать новые решения. Именно это является целью следующих этапов развития НПЦ.

— Какие преимущества, поддержку компании получают после включения в число резидентов?

— Во-первых, у нас есть авиационный учебный центр, который включает в себя учебные классы, помещения для практических занятий, полигон для обучения полетам на беспилотных летательных аппаратах, а также площадку для тренировки спортивных команд по управлению FPV-дронами.

Вторая модель работы ориентирована на стартапы, нуждающиеся в приобретении отечественных комплектующих. Мы можем выступать в роли производителя винтов, двигателей, пластиковых и металлических деталей и многого другого. Например, резидент может разместить заказ на производство винтов для своего беспилотника. Мы получаем необходимые параметры, выполняем техническое задание на нашем оборудовании, а наш партнер использует эти детали в своем летательном аппарате.

Третий вариант сотрудничества напоминает наше взаимодействие с компанией "Транспорт будущего". Она является одним из учредителей центра и ключевым резидентом, работает на нашей площадке, производя комплектующие и собирая летательные аппараты для сельского хозяйства, мониторинга и доставки грузов.

— Производство летательных аппаратов компании "Транспорт будущего" расположено на территории центра. Каковы объемы?

— "Транспорт будущего" выпускает 100 аппаратов в месяц. В частности, это агродроны S-80, которые уже сейчас аграрии могут использовать на полях для обработки растений с помощью средств защиты. Дрон способен переносить 40 литров жидкости и обрабатывать до 18 гектаров в час.

В сентябре БАС S-80 стал первым массовым российским беспилотником массой более 30 кг, который получил сертификат типа от Росавиации и вышел в серийное производство и эксплуатацию. Локализация производства по этому продукту превышает 55%.

фото предоставлено пресс-службой ООО "Транспорт будущего"

Другие разработки компании "Транспорт будущего" включают беспилотники для инспекции нефте- и газопроводов, дроны для городской и региональной логистики, а также аэротакси. Кроме того, компания производит комплектующие для БАС: детали корпуса, воздушные винты, электрические двигатели, системы искусственного интеллекта и передачи данных, драйверы, полетные контроллеры и другие компоненты.

На полную мощность заработала линия по производству комплектующих для двигателей, включая роторы, статоры, сердечники, крышки и кольца — первые детали, произведенные в России. Эта линия может изготавливать детали для сборки 60 двигателей агродронов S-80 в час.

— Центр также занимается подготовкой кадров для сферы производства БАС. Как организована эта работа?

— Мы рассматриваем работу с кадрами как инвестицию в будущее и начинаем с профессиональной ориентации школьников, студентов средних специальных учебных заведений и вузов. Наша цель — заинтересовать молодежь и вырастить из них специалистов в области беспилотных авиационных систем.

НПЦ располагает персоналом, помещениями и оборудованием для подготовки кадров. Этап за этапом, проходя обучение, человек становится сертифицированным пилотом беспилотных аппаратов. По возможностям и оснащению наша площадка — передовая.

Сейчас отрасль производства БАС находится на ранних стадиях развития. Мы получаем значительную поддержку, работая в промышленно развитом регионе, где сосредоточены квалифицированные специалисты. Существует положительный отклик у власти и населения. Эксперты в нашем регионе осознают потенциал сферы и продукта, видят возможности для карьерного роста. Многие из наших сотрудников прошли дополнительное обучение в компании, получив новые знания и навыки, которые подтвердили сертификатами.

— Каковы перспективы развития центра и сферы производства БАС в целом?

— БАС становятся частью повседневной жизни. В ближайшее время мы увидим, как беспилотная техника доставляет удобрение на поле, покупку — на дом, увидит лесной пожар, сделает фото для карты города. Точно, быстро и дёшево. Уже сегодня службы спасения и бизнес используют беспилотные летательные аппараты. Они встраиваются в жизнь людей и делают ее лучше.

Поэтому перспективы развития сферы производства БАС выглядят весьма многообещающими. На будущее отрасли могут повлиять несколько ключевых направлений и тенденций. Во-первых, это технологические инновации: продолжение разработки более совершенных технологий, таких как улучшенные сенсоры, системы навигации и обработки данных, а также искусственный интеллект для автономного управления.

Во-вторых, расширение применения: БАС находят все большее применение в различных сферах, включая сельское хозяйство (для мониторинга посевов и обработки полей), логистику (доставка товаров), инфраструктуру (осмотр мостов и зданий), а также в сфере безопасности и охраны. В будущем возможно создание интегрированных систем воздушного транспорта, где беспилотники будут работать совместно с пилотируемыми самолетами и другими видами транспорта.

Стоит отметить и экологические аспекты: учитывая растущий интерес к устойчивому развитию, БАС могут стать более экологически чистыми средствами передвижения, что может способствовать их популяризации.

Ожидается рост спроса на БАС в развивающихся странах, где они могут помочь в решении различных социальных и экономических задач. В целом сфера производства будет продолжать развиваться, адаптируясь к новым вызовам и возможностям, что откроет новые горизонты для бизнеса и технологий.