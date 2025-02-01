В Жигулевске мужчина оформил на знакомую микрозаймы на 70 тыс. рублей

В суд передано уголовное дело о мошенничестве, которое совершил 36-летний мужчина. Получив банковскую карту своей приятельницы, мужчина оформил на ее имя несколько микрозаймов на общую сумму более 70 тыс. рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле прошлого года ранее судимый за кражу житель Жигулевска под предлогом блокировки собственных счетов уговорил 24-летнюю приятельницу отдать ему банковскую карту для того, чтобы он мог устроиться на работу и получать на нее заработную плату.

Вместо этого злоумышленник обратился в несколько микрокредитных компаний, куда представил паспортные данные своей знакомой и оформил семь онлайн-займов, которые поступили на переданную в его пользование банковскую карту.

Полицейскими сделаны необходимые запросы в микрофинансовые организации, изучены выписки по счетам, договоры и другие документы, опрошена владелица карты, на чье имя были оформлены кредиты, установлены личность и местонахождение мужчины.

С его слов, полученные деньги он потратил на собственные нужды, ничего не рассказав своей подруге.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), соединены в одно производство и вместе с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.



