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Преступления Происшествия

В Жигулевске мужчина оформил на знакомую микрозаймы на 70 тыс. рублей

ЖИГУЛЕВСК. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд передано уголовное дело о мошенничестве, которое совершил 36-летний мужчина. Получив банковскую карту своей приятельницы, мужчина оформил на ее имя несколько микрозаймов на общую сумму более 70 тыс. рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле прошлого года ранее судимый за кражу житель Жигулевска под предлогом блокировки собственных счетов уговорил 24-летнюю приятельницу отдать ему банковскую карту для того, чтобы он мог устроиться на работу и получать на нее заработную плату.

Вместо этого злоумышленник обратился в несколько микрокредитных компаний, куда представил паспортные данные своей знакомой и оформил семь онлайн-займов, которые поступили на переданную в его пользование банковскую карту.

Полицейскими сделаны необходимые запросы в микрофинансовые организации, изучены выписки по счетам, договоры и другие документы, опрошена владелица карты, на чье имя были оформлены кредиты, установлены личность и местонахождение мужчины.

С его слов, полученные деньги он потратил на собственные нужды, ничего не рассказав своей подруге. 

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), соединены в одно производство и вместе с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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