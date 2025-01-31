В Самарской области обсудили развитие общественного транспорта

Развитие общественного транспорта обсудили на пресс-конференции в правительстве Самарской области.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил министерству транспорта и автомобильных дорог региона разработать стандарт транспортного обслуживания. Во время пресс-конференции министр транспорта Сергей Карпов рассказал об организации этой работы.

Министр отметил, что развитие транспорта идет по двум основным направлениям: во-первых, разработка регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания; а во-вторых, подготовка по мере возможностей бюджета контрактов на работу на маршрутах, по которым будут обновляться имеющийся подвижной состав и приобретаться новый подвижной состав по программам поддержки федерального центра.

"Организация транспортной работы начинается с документа планирования, сейчас разрабатываем стандарт транспортного обслуживания в регионе, после чего будут приниматься стандарты обслуживания, которые будут действовать в муниципалитетах. Одно из направлений, которые мы сейчас уже реализуем, - обновление подвижного состава в рамках заключаемых договоров на транспортное обслуживание, то есть обновление происходит за счет участника рынка в рамках заключенных контрактов", - сказал Сергей Карпов.

Заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин отметил, что жители города уже увидели конкретные результаты работы по обновлению транспорта. Он напомнил, что в последних числах декабря в город пришли три трамвая "Витязь М", которые уже вышли на улицы.

"В ближайшее время прибудут первые четыре вагона "Львенок" из партии 40 трамвайных вагонов, которая ожидается в этом году", - сообщил Сергей Маркин.

"Львята" будут выходить на линию по очереди, сразу после обкатки. Их направят на маршруты №№ 3 и 13, затем рассмотрят необходимость выхода на рейсы №№ 5 и 22.

Помимо обновления подвижного состава, модернизируется и инфраструктура. В 2024 г. в Самаре обновили участок трамвайных путей вдоль ул. Ново-Садовой от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной, сегодня на этом участке повышена скорость трамваев. В текущем году запланирован ремонт участка от ул. Ново-Вокзальной до завода Тарасова.

Общественный транспорт обновляется и в Тольятти. Александр Востриков, руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти сообщил, что в 2024 г. в городе появилось 22 новых автобуса, а в январе 2025 г. - два троллейбуса. Это позволило обновить подвижной состав на семи дачных маршрутах и на трех городских маршрутах. В ближайшие два года город планирует приобрести еще 97 автобусов и 24 троллейбуса. Также в текущем году модернизируется инфраструктура электрического транспорта: замена опор контактной сети, замена кабельной сети на подстанциях, ремонт диспетчерских пунктов.

Особое внимание минтранс планирует уделить межмуниципальному транспорту, в том числе районам, граничащим с крупными городскими округами - Самарой и Тольятти. Ведомство внимательно изучает пассажиропоток из Волжского и Ставропольского районов, чтобы оперативно корректировать маршруты, реагируя на нужды жителей.

Иван Квасюк, генеральный директор АО "Порт Самара", напомнил, что для речных перевозок в 2024 г. приобретено два судна "МПКС" вместимостью 240 пассажиров. Конструкция судна учитывает потребности маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что новый транспорт направят на обслуживание маршрутов Самара - Рождествено и Самара - Ширяево. В ближайшие годы пассажирский флот региона планируется пополнить еще четырьмя судами такого типа.

Обновляется в регионе и железнодорожный транспорт. Генеральный директор АО "Самарская пассажирская пригородная компания" Алексей Паневин отметил, что в эксплуатации компании находится 121 вагон, из них сформировано 27 поездов. В феврале ожидается прибытие четырех новых вагонов ЭП2Д. Аналогичная электричка пришла в 2024 г. и сейчас работает на направлении Самара - Похвистнево.

Сергей Карпов подчеркнул, что регион продолжит обновлять подвижной состав общественного транспорта в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал продолжением нацпроекта "Безопасные качественные дороги".