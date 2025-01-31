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Общество

В Самарской области обсудили развитие общественного транспорта

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Развитие общественного транспорта обсудили на пресс-конференции в правительстве Самарской области.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил министерству транспорта и автомобильных дорог региона разработать стандарт транспортного обслуживания. Во время пресс-конференции министр транспорта Сергей Карпов рассказал об организации этой работы.

Министр отметил, что развитие транспорта идет по двум основным направлениям: во-первых, разработка регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания; а во-вторых, подготовка по мере возможностей бюджета контрактов на работу на маршрутах, по которым будут обновляться имеющийся подвижной состав и приобретаться новый подвижной состав по программам поддержки федерального центра.

"Организация транспортной работы начинается с документа планирования, сейчас разрабатываем стандарт транспортного обслуживания в регионе, после чего будут приниматься стандарты обслуживания, которые будут действовать в муниципалитетах. Одно из направлений, которые мы сейчас уже реализуем, - обновление подвижного состава в рамках заключаемых договоров на транспортное обслуживание, то есть обновление происходит за счет участника рынка в рамках заключенных контрактов", - сказал Сергей Карпов.

Заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин отметил, что жители города уже увидели конкретные результаты работы по обновлению транспорта. Он напомнил, что в последних числах декабря в город пришли три трамвая "Витязь М", которые уже вышли на улицы.

"В ближайшее время прибудут первые четыре вагона "Львенок" из партии 40 трамвайных вагонов, которая ожидается в этом году", - сообщил Сергей Маркин.

"Львята" будут выходить на линию по очереди, сразу после обкатки. Их направят на маршруты №№ 3 и 13, затем рассмотрят необходимость выхода на рейсы №№ 5 и 22.

Помимо обновления подвижного состава, модернизируется и инфраструктура. В 2024 г. в Самаре обновили участок трамвайных путей вдоль ул. Ново-Садовой от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной, сегодня на этом участке повышена скорость трамваев. В текущем году запланирован ремонт участка от ул. Ново-Вокзальной до завода Тарасова.

Общественный транспорт обновляется и в Тольятти. Александр Востриков, руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти сообщил, что в 2024 г. в городе появилось 22 новых автобуса, а в январе 2025 г. - два троллейбуса. Это позволило обновить подвижной состав на семи дачных маршрутах и на трех городских маршрутах. В ближайшие два года город планирует приобрести еще 97 автобусов и 24 троллейбуса. Также в текущем году модернизируется инфраструктура электрического транспорта: замена опор контактной сети, замена кабельной сети на подстанциях, ремонт диспетчерских пунктов.

Особое внимание минтранс планирует уделить межмуниципальному транспорту, в том числе районам, граничащим с крупными городскими округами - Самарой и Тольятти. Ведомство внимательно изучает пассажиропоток из Волжского и Ставропольского районов, чтобы оперативно корректировать маршруты, реагируя на нужды жителей.

Иван Квасюк, генеральный директор АО "Порт Самара", напомнил, что для речных перевозок в 2024 г. приобретено два судна "МПКС" вместимостью 240 пассажиров. Конструкция судна учитывает потребности маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что новый транспорт направят на обслуживание маршрутов Самара - Рождествено и Самара - Ширяево. В ближайшие годы пассажирский флот региона планируется пополнить еще четырьмя судами такого типа.

Обновляется в регионе и железнодорожный транспорт. Генеральный директор АО "Самарская пассажирская пригородная компания" Алексей Паневин отметил, что в эксплуатации компании находится 121 вагон, из них сформировано 27 поездов. В феврале ожидается прибытие четырех новых вагонов ЭП2Д. Аналогичная электричка пришла в 2024 г. и сейчас работает на направлении Самара - Похвистнево.

Сергей Карпов подчеркнул, что регион продолжит обновлять подвижной состав общественного транспорта в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал продолжением нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Гид потребителя

Последние комментарии

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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