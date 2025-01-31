Эксперты "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали о преимуществах оплаты тепла по факту потребления на семинаре Общественной палаты Самарской области

Руководители Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в обучающем семинаре Общественной палаты Самарской области. Главной темой обсуждения стал предстоящий переход регионов на схему оплаты отопления по фактическому потреблению. Среди слушателей семинара — председатели советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов региона.
На сегодняшний день законодательство России предусматривает две схемы оплаты отопления в жилых домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепла: по факту потребления и равными долями в течение года с последующей годовой корректировкой. Самарская область — один из немногих регионов, в котором по умолчанию принята вторая схема.
"Сегодня значительная часть жителей региона оплачивает услугу отопления равными долями, не представляя реальных объёмов потребления тепловой энергии. При этом ежегодно у горожан появляются закономерные вопросы при получении квитанции с корректировкой по итогам предыдущего года", — отметил заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорогам Общественной палаты Самарской области Игорь Косилов.
"Оплата тепла по фактическому потреблению более понятна и прозрачна. Данные приборов учёта, которые мы получаем в ежемесячном режиме, позволяют нам оперативно отвечать на любые вопросы, касающиеся начислений. Да и самих вопросов становится на порядок меньше", — рассказала директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Анна Птохова.
На сегодняшний день лишь 1 094 жилых дома в регионе из числа клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" оплачивают отопление сезонно. Во многом это связано с тем, что лишь половина домов в Самаре оборудована приборами учета тепла.
"Учитывая высокий норматив, установка счётчиков вместе с переходом на оплату тепла по фактическому потреблению может снизить платёж за тепло. Причём сегодня обслуживающие организации могут закупить и смонтировать необходимое оборудование как с помощью энергокомпании, так и самостоятельно", — поделился технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Напомним, что признание сезонной схемы оплаты тепла в качестве приоритетной для всех регионов страны предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 1176, которое вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?