Эксперты "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали о преимуществах оплаты тепла по факту потребления на семинаре Общественной палаты Самарской области

Руководители Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в обучающем семинаре Общественной палаты Самарской области. Главной темой обсуждения стал предстоящий переход регионов на схему оплаты отопления по фактическому потреблению. Среди слушателей семинара — председатели советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов региона.

На сегодняшний день законодательство России предусматривает две схемы оплаты отопления в жилых домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепла: по факту потребления и равными долями в течение года с последующей годовой корректировкой. Самарская область — один из немногих регионов, в котором по умолчанию принята вторая схема.

"Сегодня значительная часть жителей региона оплачивает услугу отопления равными долями, не представляя реальных объёмов потребления тепловой энергии. При этом ежегодно у горожан появляются закономерные вопросы при получении квитанции с корректировкой по итогам предыдущего года", — отметил заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорогам Общественной палаты Самарской области Игорь Косилов.

"Оплата тепла по фактическому потреблению более понятна и прозрачна. Данные приборов учёта, которые мы получаем в ежемесячном режиме, позволяют нам оперативно отвечать на любые вопросы, касающиеся начислений. Да и самих вопросов становится на порядок меньше", — рассказала директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Анна Птохова.

На сегодняшний день лишь 1 094 жилых дома в регионе из числа клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" оплачивают отопление сезонно. Во многом это связано с тем, что лишь половина домов в Самаре оборудована приборами учета тепла.

"Учитывая высокий норматив, установка счётчиков вместе с переходом на оплату тепла по фактическому потреблению может снизить платёж за тепло. Причём сегодня обслуживающие организации могут закупить и смонтировать необходимое оборудование как с помощью энергокомпании, так и самостоятельно", — поделился технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Напомним, что признание сезонной схемы оплаты тепла в качестве приоритетной для всех регионов страны предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 1176, которое вступает в силу с 1 марта 2025 года.