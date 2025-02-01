"Крылья" сыграли вничью с "Черноморцем"

В пятницу, 31 января, состоялась первая игра второго сбора ФК "Крылья Советов". Самарцы встречались с новороссийским "Черноморцем".
Счет в матче составил 1:1. Первый гол забил "Черноморец" на 4 минуте игры. Уже на 13 Гарре выровнял счет.
Следующий матч "Крылья" сыграют 3 февраля с "Торпедо".
"Крылья Советов" (первый тайм): 81 Овсянников, 15 Рассказов, 4 Солдатенков, 24 Евгеньев, 3 Галдамес, 21 Иванисеня, 7 Цыпченко, 10 Гарре, 28 Дмитриев, 19 Олейников, 13 Сергеев (20 Рахманович, 25').
"Крылья Советов" (второй тайм): 39 Фролов, 23 Бейл, 5 Ороз, 95 Гапонов, 25 Печенин, 6 Бабкин, 22 Костанца (76 Бобер, 69'), 73 Шитов, 11 Ежов (92 Попов, 69"), 91 Игнатенко (29 Карпицкий, 69'), 20 Рахманович (17 Бабаев, 54') (98 Максимов, 78').
Запасные: 30 Песьяков, 65 Грибакин.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.