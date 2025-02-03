Хоккейная "Лада" на домашнем льду уступила "Автомобилисту"

В воскресенье, 2 февраля, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти местный ХК "Лада" принимал хоккеистов "Автомобилиста" из Екатеринбурга.

Встреча завершилась счетом 2:4 в пользу гостей льда.

По сравнению с позавчерашним поединком против "Ак Барса" вне состава тольяттинцев оказались Александр Севостьянов, Энтони Камара и Никита Попугаев — вместо них на льду появились Карим Вафин, Андрей Алтыбармакян и Артем Манукян, для которого матч с "Автомобилистом" и вовсе стал первым в КХЛ за три с лишним года. Защищать ворота вновь вышел Александр Трушков.

В стартовой трети волжане смотрелись активно в атаке и по итогу ровно в два раза перебросали соперника, но счет было суждено открыть хоккеистам "Автомобилиста" — на 16-й минуте партнеры вывели Ника Меркли на ударную позицию и после броска форварда уральцев шайба проскочила четко между щитков Александра Трушкова. 0:1. Тем не менее, перед самым перерывом "Лада" имела прекрасную возможность отыграться, однако Рафаэль Бикмуллин с нескольких метров не смог поразить цель.

В начале второго периода тольяттинцы все-таки ликвидировали отставание благодаря Данилу Юртайкину, сыгравшего расторопно на добивании после сольного прорыва Архипа Неколенко. 1:1. А в середине встречи подопечные Павла Зубова и вовсе вырвались в лидеры — Александр Волков воспользовался ошибкой голкипера "Автомобилиста" при выходе из ворот, подхватил шайбу, быстро вывел на бросок Дмитрия Кугрышева и уже капитан с более удобной точки попал в цель. 2:1. Однако гости из Екатеринбурга вскоре восстановили равенство на табло, отличился Стефан Да Коста. 2:2.

В третьем игровом отрезке ни одна из команд не стремилась форсировать события, больше обращая внимание на свои оборонительные порядки. И в столь выжидательном режиме преуспели уральцы, сумевшие вырваться вперед на 54-й минуте. Алексей Бывальцев открылся под прострельную передачу Кирилла Воробьева от синей линии и хладнокровно отправил снаряд в ближний угол — 2:3. В концовке матча волжане предприняли попытку спастись и в дальнейшем заработали большинство, которое в какой-то момент принялись разыгрывать вшестером, но все было тщетно. За 19 секунд до финальной сирены Джесси Блэкер забил в пустые ворота и установил итоговый результат — 2:4.

Во вторник, 4 февраля, тольяттинский коллектив на своей площадке сразится с "Нефтехимиком".

И. о. главного тренера "Лады" Павел Зубов прокомментировал матч: "Хорошая игра полевых игроков и хорошие взаимодействия в трех периодах. Ни в одном из периодов мы не выпали, что нас в последнее время серьезно напрягало. Сегодня по всей линейке работали хорошо, по всем показателям. Переиграли по статистическим показателям, по броскам, но, к сожалению, основной показатель — счет на табло, который не в нашу пользу. Мы проиграли. Пропустили легкие голы, даже очень легкие. Так не должно было быть, но это нас преследует уже вторую игру".