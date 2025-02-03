Первый вице-мэр Самары Елена Атанова покинула пост, пишет "Самарское обозрение". Ее фамилия пропала с официального портала городской администрации. В должности первого заместителя главы Самары она проработала около восьми месяцев.

Как пишет "СО", этот пост Атанова заняла в мае прошлого года, а не работает в администрации с 18 января. По данным источников издания, чиновница уволилась по собственному желанию. Обязанности первого заместителя главы Самары теперь временно исполняет Оксана Данилова.

Елена Атанова родилась и выросла в Самарской области, трудилась в министерстве строительства региона. После работала в Крыму и Подмосковье. После возвращения в родной регион стала заместителем директора НКО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". В ноябре 2023 г. возглавила МАУ "Самарская набережная", а уже в мае 2024-го была назначена первым заместителем главы города.