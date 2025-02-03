Самарская область оказалась в пятерке регионов-лидеров по соотношению вкладов и доходов

Самарская область заняла пятое место в рейтинге регионов по соотношению вкладов и доходов, сообщает РИА Новости по итогам исследования. В среднем по России соотношение вклад/доход находится на отметке чуть более чем семь месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже — 5,5, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода.
Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют более 13 среднемесячных доходов. Однако значительные сбережения сформировали ультра-богатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой.
Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,1, далее идут — Калининградская область (вклады равняются 8,2 средним месячным доходам), Чувашия (7,8), Самарская область (7,5) и Ярославская область (7,3).
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