"Транспорт будущего" продолжит поддерживать Тольяттинский театр кукол

В театральном сезоне 2024–2025 годов продолжается акция "Счастливое кресло". Она стартовала три года назад и неизменно популярна у зрителей.
По выходным дням для маленьких театралов разыгрывают призы: призовые места в зале произвольно называют сами дети, а о подарке заботится "Транспорт будущего".
Компания поддержала и другую инициативу: конкурс "Моя семья в кукольном театре". В течение 2024 года театр оценивал эссе и видео домашних инсценировок драматических произведений, в которых участвовали дети и родители. Лучших участников наградили на торжественной встрече, посвященной творческим итогам года, 31 января.
"Тольяттинский кукольный — первый профессиональный театр в Тольятти, основан 52 года назад. Театр сохраняет молодой настрой, воспитывает чувство прекрасного, учит развиваться духовно и интеллектуально. Не случайно в городе сложились династии его зрителей. Мы считаем важным поддерживать традиции семейного досуга и знаем, что многие сотрудники нашей компании любят бывать на спектаклях в Тольяттинском театре кукол", — отметила председатель совета директоров ООО "Транспорт будущего Самара" Наталья Катина.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.