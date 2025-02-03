"Транспорт будущего" продолжит поддерживать Тольяттинский театр кукол

В театральном сезоне 2024–2025 годов продолжается акция "Счастливое кресло". Она стартовала три года назад и неизменно популярна у зрителей.

По выходным дням для маленьких театралов разыгрывают призы: призовые места в зале произвольно называют сами дети, а о подарке заботится "Транспорт будущего".

Компания поддержала и другую инициативу: конкурс "Моя семья в кукольном театре". В течение 2024 года театр оценивал эссе и видео домашних инсценировок драматических произведений, в которых участвовали дети и родители. Лучших участников наградили на торжественной встрече, посвященной творческим итогам года, 31 января.

"Тольяттинский кукольный — первый профессиональный театр в Тольятти, основан 52 года назад. Театр сохраняет молодой настрой, воспитывает чувство прекрасного, учит развиваться духовно и интеллектуально. Не случайно в городе сложились династии его зрителей. Мы считаем важным поддерживать традиции семейного досуга и знаем, что многие сотрудники нашей компании любят бывать на спектаклях в Тольяттинском театре кукол", — отметила председатель совета директоров ООО "Транспорт будущего Самара" Наталья Катина.