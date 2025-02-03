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В Самарской области члены семей участников СВО участвуют в общественном проекте "СВОя сила"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается реализация уникального проекта поддержки членов семей участников СВО "СВОя сила", который стартовал в прошлом году на территории семи регионов страны. Обучение проходит в Калмыкии, Марий Эл, Башкортостане, Томской, Самарской, Московской и Орловской областях. Участницами проекта стали 100 женщин — мамы, жены, сестры и дочери бойцов.
Цель проекта — помочь членам семей участников СВО, в том числе членам семей погибших, в обретении жизненной опоры и получении новых профессиональных навыков. Команда проекта уверена, что, помогая другим, человек помогает себе.

"Это общая психология — основы психологического консультирования и практика, работа с эмоциями, чувствами. Каждого человека нужно понять, услышать и разобрать, то что тревожит больше всего. Пережив свое состояние, можно помочь справиться другим со сложившейся ситуацией", — рассказывают участницы проекта Мимина Наушкенова и Анастасия Мусуколова.

Обучающая программа составлена ведущими психологами страны. Продолжительность курса 7 месяцев. Занятия проходят 3 раза в неделю, как очно, так и онлайн. Обязательное условие к участницам — наличие высшего или средне-специального образования.

"Мы даем не только образование, не только социальные навыки, но и возможность проявить себя в роли равного консультанта. Те участники, которые обучаются в проекте — они не только прорабатывают какие-то свои переживания или трудности, но и через помощь другим — помогают себе", — говорит постоянный представитель Республики Марий Эл при Президенте РФ Ольга Бадма-Халгаева.

"Проект работает по принципу "равный — равному", ведь так быстрее и проще понять то, что чувствует человек, которому ты помогаешь. Хороший проект, очень своевременный. И очень здорово, что на территории региона есть такие сильные общественные организации, которые объединяют разных людей — и самих ребят-участников СВО, и жен военнослужащих. Все вместе мы делаем одно большое дело — готовимся к победе", — отмечает министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

В конце курса участницы получат сертификат о дополнительном образовании. Но самое главное, что они сами станут более сильными и настоящими помощниками для других членов семей участников СВО.
"Я вижу, как меняются наши женщины, они вновь начинают жить, начинают улыбаться, общаются между собой. Благодаря этому курсу у них появились планы на будущее", — подчеркивает руководитель Комитета семей воинов Отечества по Самарской области Екатерина Колотовкина.

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