В Самарской области члены семей участников СВО участвуют в общественном проекте "СВОя сила"

В Самарской области продолжается реализация уникального проекта поддержки членов семей участников СВО "СВОя сила", который стартовал в прошлом году на территории семи регионов страны. Обучение проходит в Калмыкии, Марий Эл, Башкортостане, Томской, Самарской, Московской и Орловской областях. Участницами проекта стали 100 женщин — мамы, жены, сестры и дочери бойцов.
Цель проекта — помочь членам семей участников СВО, в том числе членам семей погибших, в обретении жизненной опоры и получении новых профессиональных навыков. Команда проекта уверена, что, помогая другим, человек помогает себе.
"Это общая психология — основы психологического консультирования и практика, работа с эмоциями, чувствами. Каждого человека нужно понять, услышать и разобрать, то что тревожит больше всего. Пережив свое состояние, можно помочь справиться другим со сложившейся ситуацией", — рассказывают участницы проекта Мимина Наушкенова и Анастасия Мусуколова.
Обучающая программа составлена ведущими психологами страны. Продолжительность курса 7 месяцев. Занятия проходят 3 раза в неделю, как очно, так и онлайн. Обязательное условие к участницам — наличие высшего или средне-специального образования.
"Мы даем не только образование, не только социальные навыки, но и возможность проявить себя в роли равного консультанта. Те участники, которые обучаются в проекте — они не только прорабатывают какие-то свои переживания или трудности, но и через помощь другим — помогают себе", — говорит постоянный представитель Республики Марий Эл при Президенте РФ Ольга Бадма-Халгаева.
"Проект работает по принципу "равный — равному", ведь так быстрее и проще понять то, что чувствует человек, которому ты помогаешь. Хороший проект, очень своевременный. И очень здорово, что на территории региона есть такие сильные общественные организации, которые объединяют разных людей — и самих ребят-участников СВО, и жен военнослужащих. Все вместе мы делаем одно большое дело — готовимся к победе", — отмечает министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.
В конце курса участницы получат сертификат о дополнительном образовании. Но самое главное, что они сами станут более сильными и настоящими помощниками для других членов семей участников СВО.
"Я вижу, как меняются наши женщины, они вновь начинают жить, начинают улыбаться, общаются между собой. Благодаря этому курсу у них появились планы на будущее", — подчеркивает руководитель Комитета семей воинов Отечества по Самарской области Екатерина Колотовкина.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р