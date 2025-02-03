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Футбол Спорт

"Крылья" уступили "Торпедо" - 0:1

АНТАЛЬЯ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 февраля, в контрольном матче "Крылья Советов" уступили "Торпедо".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Единственный гол на 61 минуте забил Червяков. 

Команды провели на поле два тайма по 50 минут. 

"Крылья Советов" (первый тайм): 39 Фролов, 3 Галдамес, 5 Ороз, 95 Гапонов, 23 Бейл, 22 Костанца, 7 Цыпченко, 11 Ежов, 73 Шитов, 19 Олейников, 20 Рахманович (17 Бабаев, 42').

"Крылья Советов" (второй тайм): 30 Песьяков, 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 4 Солдатенков, 25 Печенин, 21 Иванисеня, 6 Бабкин, 28 Дмитриев, 17 Бабаев (76 Бобер, 77'), 29 Карпицкий (98 Максимов, 77'), 91 Игнатенко (92 Попов, 77').

Запасные: 81 Овсянников, 71 Недоспасов, 65 Грибакин.

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