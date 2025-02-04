Самарцев пригласили на оперу "Аида"

В пятницу, 7 февраля, в 18:30 на сцене "Шостакович Опера Балет" к юбилею режиссера-постановщика Юрия Александрова состоится показ оперы "Аида" (12+) Дж.Верди. Действие спектакля происходит в Древнем Египте.

Опера была написана для современного Египта своей эпохи и впервые увидела свет на сцене одного из первых театров африканского континента - королевской оперы Каира. В этой опере есть все, что привлекает публику в театр: любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия. А размах событий, совершающихся в ней, - война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж - заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и помпезности сценических воплощений "Аиды".

Дирижер - Евгений Хохлов.