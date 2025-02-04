Самарцев пригласили на оперу "Аида"

В пятницу, 7 февраля, в 18:30 на сцене "Шостакович Опера Балет" к юбилею режиссера-постановщика Юрия Александрова состоится показ оперы "Аида" (12+) Дж.Верди. Действие спектакля происходит в Древнем Египте.
Опера была написана для современного Египта своей эпохи и впервые увидела свет на сцене одного из первых театров африканского континента - королевской оперы Каира. В этой опере есть все, что привлекает публику в театр: любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия. А размах событий, совершающихся в ней, - война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж - заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и помпезности сценических воплощений "Аиды".
Дирижер - Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.