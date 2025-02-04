Экс-глава института регионального развития Ольга Михеева недовольна домашним арестом

Во вторник, 4 февраля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу теперь уже бывшего гендиректора АНО "Институт регионального развития" Ольги Михеевой. Женщина попыталась обжаловать продление домашнего ареста. Как сообщили в пресс-службе Самарского областного суда, жалобу Михеевой не удовлетворили — она продолжит сидеть дома, пока идет следствие.
Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию) и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.
С 29 июля 2024 г. Михеева перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 г. является Екатерина Маркелова. АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов. В программе ИАС Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.
Михееву сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест.
Источники Волга Ньюс рассказали, что фигурировал в деле Михеевой также Денис Гусев. Его считают родственником Михеевой. Кроме того, на сайте АНО тоже указан Денис Гусев. Его должность — проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?