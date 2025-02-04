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Преступления Происшествия

Живодера из Тольятти отправили под домашний арест

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти отправили под домашний арест 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в жестоком обращении, приведшем к смерти собаки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 20 января в мусоропроводе дома №34 на ул. Никонова в Тольятти очевидцы нашли пакет с избитой собакой. Животному пытались оказать помощь, отвезли в ветклинику, но собака скончалась. О случившемся очевидцы рассказали в соцсетях, после чего на ситуацию обратили внимание правоохранители.

Полицейские решили опросить жителя квартиры, из которой в день инцидента соседи слышали вой и скуление. Мужчина пояснил, что около пяти месяцев назад они с супругой взяли из приюта пекинеса. Сначала собака казалась им милой и дружелюбной, но позже, по словам мужчины, начала часто рычать и периодически кусаться.

В январе тольяттинец несколько дней выпивал - и один, и с супругой. И вот 20 января маленькая собачка вновь укусила его. Вместо того чтобы сдать питомца обратно в приют, мужчина ударил животное по голове молотком для отбивки мяса. Раненая собака скулила, из-за чего проснулась жена живодера. Она попыталась помочь животному, только почему-то не с помощью ветеринаров. А когда пекинес перестал подавать признаки жизни, женщина купила в ближайшем магазине пакеты, упаковала и отнесла животное к мусоропроводу.

Когда нерадивая хозяйка ушла, собака пришла в себя и заскулила, так ее обнаружили жители дома.

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