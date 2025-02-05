Автопарк "Т Плюс" пополнился новой техникой в 2024 году

Волжский филиал "ЮНИС" (транспортное подразделение "Т Плюс") приобрёл девять единиц автотранспорта в прошлом году. Техникой пользуются на электростанциях и предприятиях тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Ульяновске.

Так, автопарк энергетиков пополнился автобусами для персонала, автовышками для проведения работ на высоте на территории электростанций и котельных, а также другой спецтехникой.

"Сегодня наш автопарк насчитывает более 580 единиц техники, которая помогает специалистам "Т Плюс" эффективно проводить ремонты на энергообъектах Самарской и Ульяновской областей", — отметил директор Волжского филиала "ЮНИС" Олег Добровольский.