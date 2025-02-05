Автопарк "Т Плюс" пополнился новой техникой в 2024 году

Волжский филиал "ЮНИС" (транспортное подразделение "Т Плюс") приобрёл девять единиц автотранспорта в прошлом году. Техникой пользуются на электростанциях и предприятиях тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Ульяновске.
Так, автопарк энергетиков пополнился автобусами для персонала, автовышками для проведения работ на высоте на территории электростанций и котельных, а также другой спецтехникой.
"Сегодня наш автопарк насчитывает более 580 единиц техники, которая помогает специалистам "Т Плюс" эффективно проводить ремонты на энергообъектах Самарской и Ульяновской областей", — отметил директор Волжского филиала "ЮНИС" Олег Добровольский.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?