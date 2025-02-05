В Тольятти насмерть сбили косулю на Лесопарковом шоссе

В среду, 5 февраля, в Тольятти погибла косуля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Около в 9:30 в районе дома № 57 по Лесопарковому шоссе неизвестный автомобиль насмерть сбил животное.

Теперь правоохранители разыскивают водителя, скрывшего с места ДТП.

Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.