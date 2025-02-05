В Самаре пройдет интеллектуально-развлекательная игра "КВИЗ Знание.Наука!"

С 3 по 14 февраля по всей стране пройдут просветительские мероприятия, посвященные выдающимся открытиям нашей страны и людям, которые их подарили человечеству. Для молодежи Общество "Знание" подготовило цикл лекций, уникальный видеоконтент и викторины.
"8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Эта дата, прежде всего, посвящена нашим соотечественникам, связавшим свою жизнь с исследовательской деятельностью. При этом она призвана показать важность развития науки и заинтересовать молодежь. Именно поэтому Общество "Знание" запускает акцию, которая поможет ребятам получить новые знания и вдохновиться великими открытиями наших ученых", — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.
В Самарской области 7 февраля на базе Поволжского государственного колледжа пройдет интеллектуально-развлекательная игра "КВИЗ Знание.Наука!", охватывающая сферы науки, культуры, искусства и включающий развлекательные вопросы. Квиз направлен на проверку общей эрудиции студентов образовательных организаций и вовлечение их в научную деятельность, проведет его лектор Российского общества "Знание", региональный координатор Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Анастасия Володина.
"В настоящее время изучение науки является фундаментом в воспитании подрастающего поколения и в преумножении достижений нашей страны. Осмысление исторических фактов, математических, физических, биологических и химических открытий, новых технологичных решений, шедевров отечественных поэтов, писателей, музыкантов, художников является основополагающим фактором в формировании гражданской самоидентичности, сохранении целостности и суверенитета нашего государства и статуса одной из самых сильных научных держав", — отметила Анастасия.
В Нижегородской области в качестве лектора выступит председатель регионального отделения Российского общества "Знание", ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов. Он расскажет о научных достижениях вуза и перспективах для молодых ученых.
В Удмуртии площадками для мероприятий станут Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевская государственная медицинская академия, Региональный образовательный центр одаренных детей. Перед студентами и школьниками выступят ведущие ученые республики. В Башкирии о научном пути ученого: от первого школьного проекта до кандидатской диссертации расскажет генетик из Уфимского университета науки и технологий Дарья Прокофьева. В Мордовии квизы, викторины и лекции пройдут на площадках МГУ им. Н. П. Огарева, Лицея МГУ им. Н. П. Огарева, Краснослободской школы № 1, Тургеневской средней школы, Мордовского республиканского молодежного центра.
В Саратовской области лекции и квизы пройдут в областном центре, а также Дергачевском, Ивантеевском и Краснокутском районах области. Мероприятия охватят более 500 человек. А в Чувашии — в Батыревском, Шемуршинском муниципальных округах, а также городах Мариинский Посад, Новочебоксарск и Чебоксары. Всего запланировано более 20 мероприятий, где участниками станут более 500 студентов и школьников.
В Ульяновской области квиз "Научные открытия России" пройдет на площадке Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова и завершится мастер-классом и дегустацией чая "Вкус Знания: чайный эксперимент".
В научную мафию сыграют в Кировской области. Сразиться в интеллектуальной игре можно будет на площадке ВятГУ. Квизы и лекции от ведущих ученых региона также пройдут в Вятском ГАТУ.
Выступить с лекциями о достижениях в физике, биологии, химии, астрономии, информационных технологиях и других областях сможет любой желающий. Для этого Обществом "Знание" совместно с выдающимися деятелями науки подготовлены мастер-лекции, среди которых "Мегапрорывы российских ученых", "Химия и цивилизация", "Животные как первые покорители космического пространства", "Энергетика России", "Умные лекарства", "Современная вирусология", "ДНК — важнейшая молекула в нашей жизни" и другие. Один из уроков обещает помочь влюбиться в науку за 60 минут.
Чтобы лекции стали еще более увлекательными, создан уникальный видеоконтент с ведущими учеными страны.
Также можно принять участие в викторине "Научный вопрос" от генерального директора АО "Медиа Пресс", магистра игры "Что? Где? Когда?" Алексея Блинова.
6 февраля ко Дню российской науки в школах страны пройдут занятия профориентационного курса "Россия — мои горизонты", для которых Российское общество "Знание" подготовило видеоконтент о профессиях в сфере науки и образования.
Накануне праздничной даты в рамках акции в регионах состоится интерактивная квиз-игра на научную тематику для молодежи от 18 до 35 лет. Знатокам предстоит определить, является ли научный факт правдой или ложью, ответить на вопросы из различных областей знания, указать личность ученого и расшифровать скрытые фрагменты в юмористических картинках. Ребята не просто проведут весело время, а получат возможность расширить свой кругозор новыми научными фактами.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны