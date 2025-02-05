16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В администрации Самары сообщили о назначении трех заместителей мэра Замглавы Самары Александр Андриянов покидает пост Первый вице-мэр Самары Елена Атанова покинула пост Валерий Ятманкин покинул пост главы Исаклинского района Правовой департамент мэрии Самары возглавила Оксана Губа

Муниципалитеты Власть и политика

В администрации Самары сообщили о назначении трех заместителей мэра

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В мэрии Самары анонсировали очередные кадровые изменения.

Так, в горадминистрацию вернулся Владислав Зотов. Он назначен заместителем главы Самары - руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Этот пост он занимал и ранее, но в ноябре 2024 г. уходил с этого поста по семейным обстоятельствам.

Кроме того, в среду, 5 февраля, на должность первого замглавы города была назначена Юлия Ашуркова. Она будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы. В декабре 2024 г. была назначена руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли.

Также в мэрии официально сообщили о назначении на недавно освободившийся пост заместителя главы Самары и руководителя департамента городского хозяйства и экологии Михаила Малыхина. Он сменит Александра Андриянова.

Накануне стало известно, что Александр Андрианов уходит с должности заместителя главы Самары и руководителя департамента городского хозяйства и экологии. Он занимал должность с октября 2023 года. До него пост занимал Олег Ивахин и покинул его после подозрений в нарушениях.

За плечами Михаила Малыхина - многолетний управленческий опыт. Из открытых источников известно, что он руководил департаментом городского хозяйства в Красноярске, затем перешел на работу в Иркутске: занимал пост зампредседателя комитета - начальника департамента дорожной деятельности, потом был Комитет городского обустройства администрации Иркутска. Кроме того, какое-то время Михаил Малыхин возглавлял МУП "Иркутскавтодор". В конце 2024 г. был назначен советником главы Самары.

Напомним, нынешний глава города Иван Носков до переезда в Самару возглавлял Дзержинск, а до того работал в правительстве Иркутской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2