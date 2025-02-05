В администрации Самары сообщили о назначении трех заместителей мэра

В мэрии Самары анонсировали очередные кадровые изменения.

Так, в горадминистрацию вернулся Владислав Зотов. Он назначен заместителем главы Самары - руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Этот пост он занимал и ранее, но в ноябре 2024 г. уходил с этого поста по семейным обстоятельствам.

Кроме того, в среду, 5 февраля, на должность первого замглавы города была назначена Юлия Ашуркова. Она будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы. В декабре 2024 г. была назначена руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли.

Также в мэрии официально сообщили о назначении на недавно освободившийся пост заместителя главы Самары и руководителя департамента городского хозяйства и экологии Михаила Малыхина. Он сменит Александра Андриянова.

Накануне стало известно, что Александр Андрианов уходит с должности заместителя главы Самары и руководителя департамента городского хозяйства и экологии. Он занимал должность с октября 2023 года. До него пост занимал Олег Ивахин и покинул его после подозрений в нарушениях.

За плечами Михаила Малыхина - многолетний управленческий опыт. Из открытых источников известно, что он руководил департаментом городского хозяйства в Красноярске, затем перешел на работу в Иркутске: занимал пост зампредседателя комитета - начальника департамента дорожной деятельности, потом был Комитет городского обустройства администрации Иркутска. Кроме того, какое-то время Михаил Малыхин возглавлял МУП "Иркутскавтодор". В конце 2024 г. был назначен советником главы Самары.

Напомним, нынешний глава города Иван Носков до переезда в Самару возглавлял Дзержинск, а до того работал в правительстве Иркутской области.