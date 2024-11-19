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Муниципалитеты Власть и политика

Главный по инвестициям в Самаре Владислав Зотов покинул должность

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Замглавы Самары — руководитель департамента экономразвития, инвестиций и торговли, уполномоченное лицо по развитию инвестиционной деятельности на территории Самары Владислав Зотов ушел со своего поста.

Фото: samadm.ru

Информацией сначала поделились источники. Секретарь Зотова по его рабочему телефону ответила, что он сам сейчас на совещании, и обещала передать информацию о звонке журналиста Волга Ньюс. Через несколько минут по устному запросу журналиста редакции в пресс-службе мэрии предоставили официальный комментарий.

"Трудовой договор с Владиславом Зотовым не заключен по семейным обстоятельствам. В порядке совмещения должностей обязанности по должности заместителя главы городского округа Самара — руководителя департамента возложены на Ларионова Игоря Николаевича, заместителя руководителя департамента", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, недавно пост покинула глава Самары Елена Лапушкина. Она стала уполномоченным по правам человека в Самарской области.

Нового главу Самары будут выбирать через конкурс. Он пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимают с 18 ноября до 17 декабря. Исполняет обязанности главы Самары сейчас приехавший из Дзержинска Иван Носков.
 

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