Главный по инвестициям в Самаре Владислав Зотов покинул должность

Замглавы Самары — руководитель департамента экономразвития, инвестиций и торговли, уполномоченное лицо по развитию инвестиционной деятельности на территории Самары Владислав Зотов ушел со своего поста.

Информацией сначала поделились источники. Секретарь Зотова по его рабочему телефону ответила, что он сам сейчас на совещании, и обещала передать информацию о звонке журналиста Волга Ньюс. Через несколько минут по устному запросу журналиста редакции в пресс-службе мэрии предоставили официальный комментарий.

"Трудовой договор с Владиславом Зотовым не заключен по семейным обстоятельствам. В порядке совмещения должностей обязанности по должности заместителя главы городского округа Самара — руководителя департамента возложены на Ларионова Игоря Николаевича, заместителя руководителя департамента", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, недавно пост покинула глава Самары Елена Лапушкина. Она стала уполномоченным по правам человека в Самарской области.

Нового главу Самары будут выбирать через конкурс. Он пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимают с 18 ноября до 17 декабря. Исполняет обязанности главы Самары сейчас приехавший из Дзержинска Иван Носков.

