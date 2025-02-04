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Муниципалитеты Власть и политика

Замглавы Самары Александр Андриянов покидает пост

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Андрианов уходит с должности заместителя главы Самары и руководителя департамента городского хозяйства и экологии. Информацию подтвердили в мэрии.

Сам Александр Андрианов ответил на телефонный звонок и вопрос журналиста Волга Ньюс об уходе с должности словами: "Да куда я ухожу? Я здесь. Вот я ж с тобой разговариваю, значит — я здесь" и, сославшись на занятость, прекратил общение. Но тем не менее информацию уже подтвердили Волга Ньюс другие сотрудники мэрии. При этом известно, что место Андриянова займет советник главы Самары Михаил Малыхин.

Андрианов занимал должность с октября 2023 года. До него нам посту был Олег Ивахин. Последний ушел после подозрений в нарушениях.

Также Александр Андрианов работал в департаменте экономразвития Самары. Ранее он успел побывать главой департамента промышленности, предпринимательства и туризма.

Напомним, в конце 2024 г. главой Самары стал бывший мэр Дзержинска Иван Носков. С тех пор в городе периодически происходят кадровые перемены.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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