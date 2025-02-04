Замглавы Самары Александр Андриянов покидает пост

Александр Андрианов уходит с должности заместителя главы Самары и руководителя департамента городского хозяйства и экологии. Информацию подтвердили в мэрии.

Сам Александр Андрианов ответил на телефонный звонок и вопрос журналиста Волга Ньюс об уходе с должности словами: "Да куда я ухожу? Я здесь. Вот я ж с тобой разговариваю, значит — я здесь" и, сославшись на занятость, прекратил общение. Но тем не менее информацию уже подтвердили Волга Ньюс другие сотрудники мэрии. При этом известно, что место Андриянова займет советник главы Самары Михаил Малыхин.

Андрианов занимал должность с октября 2023 года. До него нам посту был Олег Ивахин. Последний ушел после подозрений в нарушениях.

Также Александр Андрианов работал в департаменте экономразвития Самары. Ранее он успел побывать главой департамента промышленности, предпринимательства и туризма.

Напомним, в конце 2024 г. главой Самары стал бывший мэр Дзержинска Иван Носков. С тех пор в городе периодически происходят кадровые перемены.