За полгода выручка у самозанятых, которые используют SberCRM, выросла на 27%

Самозанятые, пользующиеся платформой SberCRM, с июня по ноябрь 2024 года увеличили свою выручку на 27%. Это данные из нового исследования компании Сбер Бизнес Софт (разработчик платформы, дочерняя компания Сбербанка).

Наибольшую долю в выручке среди самозанятых, использующих SberCRM, составили следующие индустрии: красоты (13%), образования (11%), ремонта (10%), авто (10%) и здоровья (8%).

Исследование проходило в декабре 2024 года. В его основу легли обезличенные данные 1 341 самозанятого, имеющего выручку каждый месяц на протяжении полугода (с июня по ноябрь 2024 года). Анализировались в том числе активные самозанятые, которые не просто зарегистрировались на платформе SberCRM, но и совершали в ней какие-либо действия: создавали записи, услуги или графики работы.