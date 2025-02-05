16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За полгода выручка у самозанятых, которые используют SberCRM, выросла на 27% В Поволжье в два раза выросло число предпринимателей, использующих сервисы для автоматизации рутинных операций в бизнесе Сбер предупредил о росте числа объявлений "раздолжнителей" на треть Первый ОФД: аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть Сбербанк урегулировал более 24 тысяч проблемных кредитов

Банки Финансы

За полгода выручка у самозанятых, которые используют SberCRM, выросла на 27%

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самозанятые, пользующиеся платформой SberCRM, с июня по ноябрь 2024 года увеличили свою выручку на 27%. Это данные из нового исследования компании Сбер Бизнес Софт (разработчик платформы, дочерняя компания Сбербанка).

Наибольшую долю в выручке среди самозанятых, использующих SberCRM, составили следующие индустрии: красоты (13%), образования (11%), ремонта (10%), авто (10%) и здоровья (8%).

Исследование проходило в декабре 2024 года. В его основу легли обезличенные данные 1 341 самозанятого, имеющего выручку каждый месяц на протяжении полугода (с июня по ноябрь 2024 года). Анализировались в том числе активные самозанятые, которые не просто зарегистрировались на платформе SberCRM, но и совершали в ней какие-либо действия: создавали записи, услуги или графики работы.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2