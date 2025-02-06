В Самаре будут судить водителя, под колесами которого погибла пенсионерка

Прокуратура Советского района Самары утвердила обвинительное заключение водителю, участвовавшему в смертельном ДТП.

6 октября 2024 г. мужчина ехал на Mitsubishi Outlander по двору дома № 9 по ул. Георгия Ратнера. Сдавая назад, он не убедился в безопасности маневра и сбил 72-летную женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Автомобилист признал вину. Уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.