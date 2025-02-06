В Самаре будут судить водителя, под колесами которого погибла пенсионерка

Прокуратура Советского района Самары утвердила обвинительное заключение водителю, участвовавшему в смертельном ДТП.
6 октября 2024 г. мужчина ехал на Mitsubishi Outlander по двору дома № 9 по ул. Георгия Ратнера. Сдавая назад, он не убедился в безопасности маневра и сбил 72-летную женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
Автомобилист признал вину. Уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!