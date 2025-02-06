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Суды Происшествия

Сына и мать из Самары осудили за попытку продать арсенал оружия в Костромской области

КОСТРОМА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Костроме суд вынес приговор двум жителям Самарской области, которых признали виновными в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Фото: прокуратура Костромской области

Преступники - 45-летняя женщина и ее 19-летний сын. Ранее они лишились главы семьи, который увлекался самодельным изготовлением оружия и боеприпасов. После его смерти осталось 17 единиц огнестрельного оружия и 192 боеприпаса. Летом 2024 г. вдова и сын решили продать часть "наследства". Через мессенджер они нашли в Костроме покупателя на три пистолета-пулемета и 100 боеприпасов к ним. За все просили 310 тыс. рублей.

В итоге сделка не состоялась. К подозреваемым пришли сотрудники ФСБ и изъяли 14 единиц огнестрельного оружия, 92 боеприпаса и около килограмма пороха.

Суд приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы колонии строгого режима, а его мать получила пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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