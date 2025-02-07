Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании

Задачи растениеводства в Самарской области на 2025 год, основные направления государственной поддержки, вопросы государственного мониторинга и проверки посевных качеств зерна, фитосанитарный контроль и другие актуальные темы обсудили на первом выездном заседании областного штаба по подготовке к весенней посевной кампании. Встреча с аграриями состоялась в Пестравском районе.
В предстоящем сезоне перед сельхозтоваропроизводителями стоят задачи, которые определены указом президента Российской Федерации Владимира Путина о национальных целях до 2030 года и были озвучены на Всероссийском агрономическом совещании под председательством федерального министра сельского хозяйства Оксаны Лут.
В прошлом году аграриям области удалось выполнить все показатели с небольшим превышением: зерна собрали 2,77 млн тонн при плане 2,71 млн тонн, подсолнечника — 1,3 млн тонн при плане 1 млн тонн. В этом году предстоит по зерну выйти на объем 2,8 млн тонн, по подсолнечнику — более 1,2 млн тонн.
"В первую очередь мы делаем ставку на расширение озимого клина. Под урожай 2025 года у нас посеяно 425 тыс. гектаров озимых культур. Если рассматривать их состояние перед уходом в зиму, 75% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 16% — в изреженном состоянии, и всходы отсутствуют на 9%. В начале января мы с группой ученых выезжали в южные районы и визуально оценивали состояние озимых. На полях есть открытые участки, где после дождей местами образовалась ледяная корка. Рекомендации — мониторить посевы и отбирать монолиты для экспресс-анализа", — доложил руководитель управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Кирсанов.
Для достижения поставленных задач растениеводы определили план действий и уже приступили к его выполнению. По оценке Ирины Казачковой, директора ООО "Агроресурс", хозяйство уже готово к началу весенних полевых работ. Здесь в обработке 14 тыс. гектаров пашни.
"На сегодня ГСМ в полном объеме закуплено и привезено, семена также закуплены — мы полностью готовы к посевной. Ремонт техники начали сразу по окончании уборочных работ. Комбайны, тракторы, агрегаты, как только пригнали с поля, стали загонять на ремонт. У нас теплые мастерские. Сейчас техника в полной боевой готовности. Орудия также готовы. В хозяйстве своя кузница, специалисты высококвалифицированные: сварщики, кузнецы, токари. Кадрового голода нет, как и вакансий", — рассказала директор.
На заседании было уделено большое внимание обсуждению вопросов работы с федеральными государственными информационными системами. Также участников проинформировали о мерах государственной поддержки на 2025 год, предусмотренных программой социально-экономического развития Самарской области, разработанной по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. В Самарской области в этом году на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено почти 4 млрд рублей.
"В этом году перечень мер господдержки расширен. Сельхозтоваропроизводителям будут возмещать затраты на приобретение минеральных удобрений. Растениеводы смогут возместить часть расходов на модернизацию и техническое оснащение своих предприятий", — обратил внимание Денис Герасенков, врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Кроме того, в ходе совещания были затронуты важные аспекты обеспечения охраны труда и безопасности на сельскохозяйственных предприятиях, а также при организации проведения сельскохозяйственных работ. В феврале–марте заседания пройдут во всех муниципальных районах области.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами