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Спорт

Самарская спортсменка выиграла кубок России по стрельбе из лука

ОРЕЛ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Орле состоялись соревнования на Кубок России по стрельбе из лука, передает пресс-служба министерства спорта по Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В дисциплине "классический лук" (бесприцельный класс) победителем соревнований стала представительница сборной Самарской области Юлия Некрасова, воспитанница тренера Н. В. Афанасьева, клуб "ССК Арго" (Самара).

Самарская спортсменка отобралась состав кандидатов в сборную России на сезон 2025–2026 года.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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