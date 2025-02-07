Самарская спортсменка выиграла кубок России по стрельбе из лука

В Орле состоялись соревнования на Кубок России по стрельбе из лука, передает пресс-служба министерства спорта по Самарской области.
В дисциплине "классический лук" (бесприцельный класс) победителем соревнований стала представительница сборной Самарской области Юлия Некрасова, воспитанница тренера Н. В. Афанасьева, клуб "ССК Арго" (Самара).
Самарская спортсменка отобралась состав кандидатов в сборную России на сезон 2025–2026 года.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.